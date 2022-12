‘Todo el mundo lo sabrá’, la frase prohibida de Facebook

El sistema de seguridad de la red social Facebook detecta algunos contenidos o palabras como sospechosas y las identifica como ‘correo no deseado’ o ‘spam’ entre las millones de palabras o frases que circulan en internet.



Pero un usuario se llevó una sorpresa al postear el texto “Everyone will know” (“Todo el mundo lo sabrá” en español) en el muro de un amigo y lo que hizo que el sistema lo bloqueara inmediatamente. (Vea también: Tranquilo, Facebook le avisará si lo quieren espiar ).



Facebook se pronunció al respecto y acusó al usuario de hacer spam y minutos después lo bloqueó. Luego un portavoz de la red social dijo que fue un 'error del sistema' y procedió a solucionarlo.



Sin embargo la curiosidad de algunos usuarios no se hizo esperar y para verificar si era realidad el bloqueo de las cuentas, intentaron postear la frase, pero notaron que su cuenta sólo se volvía mas lenta de lo normal. (Vea también: A solo un clic de eliminar sus recuerdos de Facebook ).