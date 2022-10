Zuckerberg me contactó vía mail en medio de una clase en la escuela: Michael Sayman

Michael Sayman, el ‘niño genio de Facebook’ como es conocido popularmente, habló en Mañanas BLU sobre su vida, su carrera, su llegada a Facebook y el WebCongress.



El WebCongress es uno de los eventos digitales más importantes de la región y se llevará a cabo en Bogotá el 28 y 29 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



“Para mí es una cosa que yo aún no lo creo, no puedo creer que esta es mi vida y que todo esto me sucedió”, aseguró emocionado Sayman sobre su ingreso a Facebook.



Relató que cuando era chico había un computador pequeño en su casa donde empezó a investigar en internet y a crear aplicaciones por diversió y, aseguró que con el tiempo fue creando apps más grandes hasta que se convirtió en un negocio.



“Yo hice un par de juegos por diversión que llegaron a estar en el número 10 en la tienda de aplicaciones en todo el mundo, después de cuatro meses de haberlos creado. En ese momento Mark Zuckerberg y el equipo de Facebook se enteraron del juego y el creador de la red social me contactó a través de correo”, relató.



Aseguró que el inesperado correo de Zuckerberg le llegó en un momento que él se encontraba en una clase de matemáticas en la escuela. Aún le faltaban pocos meses para finalizar sus estudios básicos y que tuvo que tomar la difícil decisión de si concluirlos o irse para Facebook.



“Me encontraba en el punto del último año de colegio y llegó todo esto de trabajar en Facebook y decidí que me iba a trabajar allí, aun faltándome tres meses para graduarme. Mis padres me ayudaron a tomar la decisión de irme a trabajar en la red social”, confesó emocionado.



Con respecto al dinero que gana, dijo que parte de esas ganancias son para pasarla bien con su familia, pues ella ha sido su apoyo fundamental en cada etapa de su vida, desde el inicio de sus estudios hasta su llegada a Facebook.



Michael Sayman es uno de los conferencistas que hará parte del congreso de innovación que se llevará a cabo en marzo.



El Web Congress contará con conferencias de expertos internacionales, una muestra comercial, un espacio para el networking y para la capacitación en temas de negocios digitales y marca personal.



El congreso digital tendrá la presencia de reconocidos expertos como Daymond John, reconocido ‘shark tank’; Lars Silberbauer, director de Social Media y Video de Lego; Juan Felipe Rincón, de Google; Jordan Casey, joven de 16 años creador de 3 exitosas empresas de internet, y Michael Sayman, joven de 19 años, creador de 4Snaps e ingeniero de software en Facebook.



