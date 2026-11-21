Este sábado, 21 de noviembre de 2026, Travesía Blu exploró las distintas formas de vivir una aventura, desde la experiencia de dormir en una carpa y conectar con la naturaleza hasta la posibilidad de recorrer destinos internacionales con ofertas especiales para las vacaciones de fin de año. El programa se transmitió desde Jordania, en el desierto de Wadi Rum, y también recorrió el Pueblito Boyacense, descubrió los sabores del koshari egipcio, conoció iniciativas de conservación coralina en el Caribe colombiano y se trasladó hasta los mercados flotantes de Bangkok, Tailandia.

Se debatió sobre: ¿Acampar es vivir la aventura o romantizar la incomodidad? Natalia Lazcano y Andrés Zumbambica confrontaron sus experiencias y preferencias frente a esta práctica, que para algunos representa una oportunidad de conexión con la naturaleza y para otros supone renunciar a comodidades. Los viajeros también escucharon las recomendaciones de expertos sobre la preparación, el equipamiento adecuado, los riesgos del entorno y la importancia de adaptarse a las condiciones climáticas y del territorio para disfrutar de una experiencia al aire libre.

Publicidad

Tema central: Jonathan Flores, gerente de canales de Despegar, habló sobre las oportunidades para viajar a destinos internacionales durante la feria Black Days y explicó las ofertas disponibles para quienes planean sus vacaciones. Entre las opciones destacó paquetes a Punta Cana y circuitos por Turquía, además de alternativas para recorrer destinos de Europa, Asia y Medio Oriente. También explicó las facilidades de financiación, la posibilidad de separar los viajes con el 35% del valor y pagar el saldo en cuotas sin intereses, así como las ventajas de los circuitos que incluyen guías, traslados, hoteles y desayunos.

En 'Recomendado': Elkin Damián, informador turístico del Pueblito Boyacense, invitó a conocer este complejo cultural y residencial ubicado en Duitama, que recrea siete de los pueblos más representativos de Boyacá: Villa de Leyva, Tibasosa, Tenza, El Cocuy, Sáchica, Monguí y Ráquira. El recorrido permite descubrir sus tradiciones, arquitectura, artesanías, gastronomía y elementos históricos, como las referencias a los caciques indígenas y los monumentos que evocan la identidad del departamento.



En 'El Mundo a la Carta': El programa viajó hasta Egipto para conocer el koshari, uno de los platos más tradicionales de ese país. Esta preparación combina arroz, lentejas, garbanzos, macarrones y fideos, acompañados de salsa de tomate y cebolla frita, con opciones de picante. Además, se explicó su reconocimiento como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y su popularidad como comida cotidiana en Egipto.

En 'Ecosistemas Blu': Se conoció el trabajo de Diving Planet, un centro de buceo ubicado en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, que promueve experiencias bajo el agua acompañadas de actividades de conservación y restauración coralina. La iniciativa también desarrolla programas de buceo adaptado para personas con discapacidad y busca sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos.

Publicidad

En 'Paisaje sonoro': Los oyentes viajaron hasta Bangkok, Tailandia, para escuchar los sonidos de sus tradicionales mercados flotantes, una experiencia que permite descubrir la dinámica comercial y cultural de estos espacios, donde se ofrecen frutas, verduras, artesanías, ropa y otros productos desde embarcaciones que recorren los canales de la ciudad.

Escuche el programa completo acá: