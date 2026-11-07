Los secretos tras las 7 nuevas maravillas del mundo: Travesía Blu del 7 de noviembre 2026

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, Travesía Blu analizó el trasfondo económico de las siete maravillas del mundo moderno y los retos de la infraestructura turística para viajar con niños. En este episodio se exploró la votación de los monumentos más icónicos del planeta, el festival gastronómico y pet-friendly Burfest y Belú en Bogotá, el filme 'Yo soy Rocky' ambientado en Filadelfia y la exhibición floral Caliorquídeas 2026 en Cali. Además, los oyentes descubrieron el sobrecogedor paisaje sonoro del despegue de un globo aerostático sobre Florencia.



Se debatió sobre: ¿Qué tan amigable es el turismo con los niños? Se concluyó que actualmente no es suficientemente amigable, debido a fallas de infraestructura en hoteles y ciudades, falta de chalecos salvavidas a la medida en embarcaciones, restricciones en aerolíneas y espacios poco adecuados para las familias.

¿Qué tan amigable es el turismo con los niños? Se concluyó que actualmente no es suficientemente amigable, debido a fallas de infraestructura en hoteles y ciudades, falta de chalecos salvavidas a la medida en embarcaciones, restricciones en aerolíneas y espacios poco adecuados para las familias. Tema central: Raúl Solarte relató la historia y las curiosidades tras la elección de las siete maravillas del mundo moderno. Destacó que el concurso fue impulsado por Bernard Weber mediante votaciones pagadas e por internet, lo que benefició a naciones más pobladas. Asimismo, abordó la exclusión de la pirámide de Keops tras recibir un título honorífico, la desvinculación de la UNESCO, el sobreturismo en lugares como Machu Picchu o Venecia y la urgencia de regular la capacidad de carga para proteger el patrimonio cultural.

Raúl Solarte relató la historia y las curiosidades tras la elección de las siete maravillas del mundo moderno. Destacó que el concurso fue impulsado por Bernard Weber mediante votaciones pagadas e por internet, lo que benefició a naciones más pobladas. Asimismo, abordó la exclusión de la pirámide de Keops tras recibir un título honorífico, la desvinculación de la UNESCO, el sobreturismo en lugares como Machu Picchu o Venecia y la urgencia de regular la capacidad de carga para proteger el patrimonio cultural. En 'El mundo a la carta': Marco Cadavid anunció la llegada a Bogotá de Velú & Friends y Burfest, un festival que se realizará en la Hacienda San Rafael. El evento reunirá 13 hamburgueserías con un precio único de $27.000, además de zonas de adopción de mascotas, talleres y espacios de juego con entrada gratuita.

Marco Cadavid anunció la llegada a Bogotá de Velú & Friends y Burfest, un festival que se realizará en la Hacienda San Rafael. El evento reunirá 13 hamburgueserías con un precio único de $27.000, además de zonas de adopción de mascotas, talleres y espacios de juego con entrada gratuita. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la película 'Yo soy Rocky', que relata la etapa en que Sylvester Stallone escribió el icónico guion viviendo en la pobreza. Sugirió visitar Filadelfia (Pensilvania) para subir corriendo los famosos escalones del Museo de Arte emulando al personaje, además de recorrer la Campana de la Libertad y el Hall de la Independencia.

Luis Carlos Rueda reseñó la película 'Yo soy Rocky', que relata la etapa en que Sylvester Stallone escribió el icónico guion viviendo en la pobreza. Sugirió visitar Filadelfia (Pensilvania) para subir corriendo los famosos escalones del Museo de Arte emulando al personaje, además de recorrer la Campana de la Libertad y el Hall de la Independencia. En 'Ecosistemas Blu': Carlos Mario Wagner expuso la biodiversidad de la exposición Caliorquídeas 2026 en el Orquideorama de Cali. Explicó la enorme variedad nacional de orquídeas (tardaría casi 12 años en contarse una diaria), compartió consejos sobre su cultivo y enfatizó la conservación de especies extintas en los bosques.

Carlos Mario Wagner expuso la biodiversidad de la exposición Caliorquídeas 2026 en el Orquideorama de Cali. Explicó la enorme variedad nacional de orquídeas (tardaría casi 12 años en contarse una diaria), compartió consejos sobre su cultivo y enfatizó la conservación de especies extintas en los bosques. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el rugido del fuego al inflar un globo aerostático a las 6:00 a.m. en la plaza principal de Florencia (Italia). Se resaltó la magia de contemplar la cuna del Renacimiento desde el cielo y se recordaron otros destinos emblemáticos para este vuelo, como el Eje Cafetero y Capadocia.

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