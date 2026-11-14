¿Cómo trabajar de manera legal en otros países? Travesía Blu del 14 de noviembre de 2026

Este sábado, 14 de noviembre de 2026, Travesía Blu analizó las oportunidades de visado de talento para colombianos en el exterior y los beneficios del entrenamiento físico aplicado a la vida del viajero. En este episodio se exploró la mística ciudad de El Cairo a orillas del río Nilo, el boxeo urbano en Bogotá como experiencia cultural y la gastronomía mediterránea en Duitama. Además, los oyentes descubrieron las maravillas arquitectónicas de Moscú a través del cine, la riqueza ecológica del páramo de Ocetá en Boyacá y la sobrecogedora mística del llamado a la oración en Estambul.



Se debatió sobre: ¿Deberían las aerolíneas implementar ejercicios guiados o pausas activas en vuelos de más de tres horas? Se concluyó que, aunque el espacio reducido en los pasillos de las aeronaves dificulta las dinámicas colectivas, los expertos médicos advierten riesgos como el tromboembolismo o la fatiga muscular en trayectos largos; por ello se promueve la autogestión de cada pasajero para estirar y ponerse de pie de forma responsable sin comprometer la seguridad.

¿Deberían las aerolíneas implementar ejercicios guiados o pausas activas en vuelos de más de tres horas? Se concluyó que, aunque el espacio reducido en los pasillos de las aeronaves dificulta las dinámicas colectivas, los expertos médicos advierten riesgos como el tromboembolismo o la fatiga muscular en trayectos largos; por ello se promueve la autogestión de cada pasajero para estirar y ponerse de pie de forma responsable sin comprometer la seguridad. Tema central: Camila Rivera (@thevisasgirl), abogada experta en derecho laboral, explicó cómo los talentos colombianos pueden acceder a visas de trabajo e itinerarios migratorios estratégicos sin caer en ofertas engañosas. Destacó la visa Chancenkarte por puntos para buscar empleo en Alemania (recomendando un nivel B2 de alemán), las visas de talento extraordinario en Estados Unidos y Reino Unido, los programas de Working Holiday en Francia u Hungría, y alternativas regionales sólidas como Chile.

Camila Rivera (@thevisasgirl), abogada experta en derecho laboral, explicó cómo los talentos colombianos pueden acceder a visas de trabajo e itinerarios migratorios estratégicos sin caer en ofertas engañosas. Destacó la visa Chancenkarte por puntos para buscar empleo en Alemania (recomendando un nivel B2 de alemán), las visas de talento extraordinario en Estados Unidos y Reino Unido, los programas de Working Holiday en Francia u Hungría, y alternativas regionales sólidas como Chile. En 'Recomendado': Se analizó el boxeo como una ventana para medir la cultura y el ritmo de vida de las ciudades, a partir de una conversación con Laura Bueno de Ring Boxing 91 en Bogotá. Se resaltaron a potencias del deporte como México y la importancia del entrenamiento de fuerza y resistencia física para preparar el cuerpo ante largas caminatas y trayectos exigentes.

Se analizó el boxeo como una ventana para medir la cultura y el ritmo de vida de las ciudades, a partir de una conversación con Laura Bueno de Ring Boxing 91 en Bogotá. Se resaltaron a potencias del deporte como México y la importancia del entrenamiento de fuerza y resistencia física para preparar el cuerpo ante largas caminatas y trayectos exigentes. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la película europea 'Minotauro' (dirigida por Andréi Zviáguintsev), la cual sigue la crisis de un empresario ruso ante el llamado de sus empleados a la guerra y la infidelidad de su esposa. Con motivo del filme, recomendó visitar Moscú destacando sus estaciones de metro museo, la Plaza Roja, el Kremlin y el Teatro Bolshói, aconsejando el acompañamiento de agencias lideradas por latinos para superar la barrera del idioma.

Luis Carlos Rueda reseñó la película europea 'Minotauro' (dirigida por Andréi Zviáguintsev), la cual sigue la crisis de un empresario ruso ante el llamado de sus empleados a la guerra y la infidelidad de su esposa. Con motivo del filme, recomendó visitar Moscú destacando sus estaciones de metro museo, la Plaza Roja, el Kremlin y el Teatro Bolshói, aconsejando el acompañamiento de agencias lideradas por latinos para superar la barrera del idioma. En 'Ecosistemas Blu': Se recorrió el páramo de Ocetá en Mongua y Monguí (Boyacá), catalogado como el más hermoso del mundo. Se resaltó que sus ecosistemas convierten 800 toneladas de dióxido de carbono en oxígeno por hectárea y albergan nueve especies endémicas de frailejones, reviviendo además la cosmogonía muisca sobre el uso ritual de la planta lunaria en la primera luna.

Se recorrió el páramo de Ocetá en Mongua y Monguí (Boyacá), catalogado como el más hermoso del mundo. Se resaltó que sus ecosistemas convierten 800 toneladas de dióxido de carbono en oxígeno por hectárea y albergan nueve especies endémicas de frailejones, reviviendo además la cosmogonía muisca sobre el uso ritual de la planta lunaria en la primera luna. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el majestuoso llamado a la oración (Adhan) grabado desde la terraza del restaurante El Beso en Estambul, Turquía. Se compartió cómo esta vibración envolvente, emitida cinco veces al día desde las mezquitas, sorprende y emociona a los viajeros al conectar múltiples culturas en un solo lugar.

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