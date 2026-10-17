¿Cómo los olores nos hacen recordar un destino?: Travesía Blu del 17 de octubre de 2026

Este sábado, 17 de octubre de 2026, Travesía Blu exploró cómo el sentido del olfato y la memoria sensorial transforman por completo la experiencia de viajar. En este episodio se profundizó en la ciencia y aplicación del marketing olfativo con Daniel Nicolás Borrero, se descubrió la propuesta gastronómica del Pacífico en Colombia Social Club en Usaquén y se analizó el filme A cualquier precio junto con los atractivos turísticos de Mississippi. Además, los oyentes conocieron la red Jaguaritango para la convivencia con grandes felinos en Antioquia y se transportaron al paisaje sonoro geotérmico de Berir en Islandia.



Se debatió sobre: ¿Viajar y seguir comiendo lo de siempre porque no gusta la comida local es una preferencia personal o la gente se está perdiendo parte de la experiencia? Se concluyó que la gastronomía es un pilar fundamental de la cultura de cualquier destino. Aunque la elección de qué comer es individual, negarse a probar priva al viajero de una parte esencial de la vivencia, destacando que el paladar madura y se expande con el tiempo y la práctica.

¿Viajar y seguir comiendo lo de siempre porque no gusta la comida local es una preferencia personal o la gente se está perdiendo parte de la experiencia? Se concluyó que la gastronomía es un pilar fundamental de la cultura de cualquier destino. Aunque la elección de qué comer es individual, negarse a probar priva al viajero de una parte esencial de la vivencia, destacando que el paladar madura y se expande con el tiempo y la práctica. Tema central: Daniel Nicolás Borrero, fundador y CEO de Puro Sentido By Scentrade, explicó que el olfato es el sentido con mayor capacidad de recordación y el único que se conecta directamente con la amígdala e hipocampo sin pasar por el filtro del tálamo. Detalló cómo las marcas y destinos turísticos crean "logos olfativos" e identidades aromáticas que transportan sensorialmente al viajero antes, durante y después de su travesía.

Daniel Nicolás Borrero, fundador y CEO de Puro Sentido By Scentrade, explicó que el olfato es el sentido con mayor capacidad de recordación y el único que se conecta directamente con la amígdala e hipocampo sin pasar por el filtro del tálamo. Detalló cómo las marcas y destinos turísticos crean "logos olfativos" e identidades aromáticas que transportan sensorialmente al viajero antes, durante y después de su travesía. En 'El mundo a la carta': Se visitó Colombia Social Club en Usaquén (Bogotá), un punto de encuentro cultural con música en vivo (salsa y son cubano), colecciones de vinilos y una propuesta de cocina colombiana de autor que rinde homenaje a los sabores e historia del Pacífico y del Caribe.

Se visitó Colombia Social Club en Usaquén (Bogotá), un punto de encuentro cultural con música en vivo (salsa y son cubano), colecciones de vinilos y una propuesta de cocina colombiana de autor que rinde homenaje a los sabores e historia del Pacífico y del Caribe. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó el estreno del filme A cualquier precio, protagonizado por Mark Wahlberg y ambientado en Misisipi en 1966. Destacó a Misisipi como un destino marcado por la historia, la emblemática Ruta del Blues y la casa natal y museo de Elvis Presley en Tupelo.

Luis Carlos Rueda reseñó el estreno del filme A cualquier precio, protagonizado por Mark Wahlberg y ambientado en Misisipi en 1966. Destacó a Misisipi como un destino marcado por la historia, la emblemática Ruta del Blues y la casa natal y museo de Elvis Presley en Tupelo. En 'Ecosistemas Blu': Marcela Oquendo, médica veterinaria de Corantioquia y la Universidad de Antioquia, expuso el éxito de la red Jaguaritango. Mediante estrategias antidepredatorias como ahuyentadores sonoros, luces e infraestructura mejorada en fincas ganaderas, se logró una efectividad del 99% en 2026 para evitar ataques a animales domésticos y garantizar la conservación de jaguares y pumas.

Marcela Oquendo, médica veterinaria de Corantioquia y la Universidad de Antioquia, expuso el éxito de la red Jaguaritango. Mediante estrategias antidepredatorias como ahuyentadores sonoros, luces e infraestructura mejorada en fincas ganaderas, se logró una efectividad del 99% en 2026 para evitar ataques a animales domésticos y garantizar la conservación de jaguares y pumas. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el rugido de las calderas y fumarolas de vapor en Berir, Islandia. Un paraje árido y marciano donde el calor subterráneo calienta agua y minerales, expulsando vapores con un característico olor a azufre en medio de un clima gélido.

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