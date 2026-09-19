¿Es obligación traer detalles de un viaje?: Travesía Blu del 19 de septiembre de 2026

Este sábado, Travesía Blu se transmitió desde el Travel Fest en Bogotá y Medellín. En este episodio se presentaron opciones turísticas de fin de año, debatiendo sobre los detalles de viaje y explorando destinos como Þingvellir en Islandia, la gastronomía de Los Cabos, los paisajes de Alaska y la artesanía de Guainía.



Se debatió sobre: ¿es obligación traer detalles de un viaje o no tiene tanta importancia?. Se concluyó que no debe asumirse como un compromiso forzado, sino como un gesto espontáneo de cariño. Asimismo, se recomendó regalar artesanías, dulces típicos u objetos útiles del destino visitado en lugar de recuerdos genéricos.

¿es obligación traer detalles de un viaje o no tiene tanta importancia?. Se concluyó que no debe asumirse como un compromiso forzado, sino como un gesto espontáneo de cariño. Asimismo, se recomendó regalar artesanías, dulces típicos u objetos útiles del destino visitado en lugar de recuerdos genéricos. Tema central: Vicente Reyes, vocero de Viajes Falabella, detalló las ofertas de la versión 12 del Travel Fest. Destacó circuitos para la Fórmula 1 en São Paulo, safaris en Sudáfrica y paquetes All Inclusive en Xcaret con ingreso a parques de aventura, además de descuentos en el Caribe y facilidades de pago para los viajeros.

Vicente Reyes, vocero de Viajes Falabella, detalló las ofertas de la versión 12 del Travel Fest. Destacó circuitos para la Fórmula 1 en São Paulo, safaris en Sudáfrica y paquetes All Inclusive en Xcaret con ingreso a parques de aventura, además de descuentos en el Caribe y facilidades de pago para los viajeros. En 'Recomendado': Se visitó Þingvellir en Islandia, considerado la génesis histórica y natural de la isla. Los presentadores resaltaron los paisajes del parque nacional y compartieron sus vivencias guiando grupos en español, aconsejando a los oyentes descubrir este fascinante territorio nórdico.

Se visitó Þingvellir en Islandia, considerado la génesis histórica y natural de la isla. Los presentadores resaltaron los paisajes del parque nacional y compartieron sus vivencias guiando grupos en español, aconsejando a los oyentes descubrir este fascinante territorio nórdico. En 'Mundo a la carta': El chef Jaime Ríos, del restaurante Los Tres Gallos en Cabo San Lucas, expuso la gastronomía de México. Destacó platillos como tacos de camarón zarandeado y pescado al pastor, resaltando la oferta culinaria de lujo en Los Cabos y la influencia del cine clásico en su propuesta.

El chef Jaime Ríos, del restaurante Los Tres Gallos en Cabo San Lucas, expuso la gastronomía de México. Destacó platillos como tacos de camarón zarandeado y pescado al pastor, resaltando la oferta culinaria de lujo en Los Cabos y la influencia del cine clásico en su propuesta. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la cinta 'Corazón de la bestia', protagonizada por Brad Pitt en Alaska. Sugirió visitar la región entre marzo y septiembre por el clima, o a partir de septiembre para apreciar las auroras boreales en parques como Denali y la Bahía de los Glaciares.

Luis Carlos Rueda reseñó la cinta 'Corazón de la bestia', protagonizada por Brad Pitt en Alaska. Sugirió visitar la región entre marzo y septiembre por el clima, o a partir de septiembre para apreciar las auroras boreales en parques como Denali y la Bahía de los Glaciares. En 'Ecosistemas Blu': Reinaldo González resaltó la riqueza natural de Guainía y los cerros de Mavecure. Explicó cómo las comunidades elaboran artesanías ancestrales con fibras renovables como cumare, chiquichiqui, barro y semillas, compartiendo saberes indígenas orientados al cuidado de la naturaleza.

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