¿Es obligación traer detalles de un viaje?: Travesía Blu del 19 de septiembre de 2026

Actualizado: 19 de sept, 2026
Este sábado, Travesía Blu se transmitió desde el Travel Fest en Bogotá y Medellín. En este episodio se presentaron opciones turísticas de fin de año, debatiendo sobre los detalles de viaje y explorando destinos como Þingvellir en Islandia, la gastronomía de Los Cabos, los paisajes de Alaska y la artesanía de Guainía.
- Se debatió sobre: ¿es obligación traer detalles de un viaje o no tiene tanta importancia?. Se concluyó que no debe asumirse como un compromiso forzado, sino como un gesto espontáneo de cariño. Asimismo, se recomendó regalar artesanías, dulces típicos u objetos útiles del destino visitado en lugar de recuerdos genéricos.
- Tema central: Vicente Reyes, vocero de Viajes Falabella, detalló las ofertas de la versión 12 del Travel Fest. Destacó circuitos para la Fórmula 1 en São Paulo, safaris en Sudáfrica y paquetes All Inclusive en Xcaret con ingreso a parques de aventura, además de descuentos en el Caribe y facilidades de pago para los viajeros.
- En 'Recomendado': Se visitó Þingvellir en Islandia, considerado la génesis histórica y natural de la isla. Los presentadores resaltaron los paisajes del parque nacional y compartieron sus vivencias guiando grupos en español, aconsejando a los oyentes descubrir este fascinante territorio nórdico.
- En 'Mundo a la carta': El chef Jaime Ríos, del restaurante Los Tres Gallos en Cabo San Lucas, expuso la gastronomía de México. Destacó platillos como tacos de camarón zarandeado y pescado al pastor, resaltando la oferta culinaria de lujo en Los Cabos y la influencia del cine clásico en su propuesta.
- En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la cinta 'Corazón de la bestia', protagonizada por Brad Pitt en Alaska. Sugirió visitar la región entre marzo y septiembre por el clima, o a partir de septiembre para apreciar las auroras boreales en parques como Denali y la Bahía de los Glaciares.
- En 'Ecosistemas Blu': Reinaldo González resaltó la riqueza natural de Guainía y los cerros de Mavecure. Explicó cómo las comunidades elaboran artesanías ancestrales con fibras renovables como cumare, chiquichiqui, barro y semillas, compartiendo saberes indígenas orientados al cuidado de la naturaleza.
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