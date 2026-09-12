Nocaima, un tesoro escondido cerca de Bogotá: Travesía Blu del 12 de septiembre de 2026

En este episodio de Travesía Blu, exploró la exuberante cultura e historia de Barbados y el desarrollo del turismo ecológico en Nocaima, Cundinamarca. Asimismo, se analizó la accesibilidad turística para personas con discapacidad, la propuesta de las "galletas viajeras" de la marca Orbe, el uso de realidad aumentada para concientizar sobre la fauna bogotana en riesgo y los escenarios naturales de Australia presentes en el cine.



Se debatió sobre: ¿Cuando viaja se fija si un destino es accesible para personas con discapacidad, aunque usted no la tenga?. Se concluyó que la mayoría de los viajeros no suelen fijarse de manera previa si no requieren de estas instalaciones; sin embargo, evidenciar rampas, elevadores y señalización en los destinos genera gratitud y despierta conciencia sobre la importancia de promover infraestructuras inclusivas que permitan una movilidad libre y segura para todos.

¿Cuando viaja se fija si un destino es accesible para personas con discapacidad, aunque usted no la tenga?. Se concluyó que la mayoría de los viajeros no suelen fijarse de manera previa si no requieren de estas instalaciones; sin embargo, evidenciar rampas, elevadores y señalización en los destinos genera gratitud y despierta conciencia sobre la importancia de promover infraestructuras inclusivas que permitan una movilidad libre y segura para todos. Tema central: Juan Sebastián Roa, abogado y empresario de turismo, presentó a Nocaima como el "tesoro escondido" de la región del Gualivá, a solo una hora y media de Bogotá. Destacó su clima agradable de 24 °C, sus rutas de avistamiento de aves, senderos con cascadas y la tradición de la producción panelera. Adicionalmente, compartió los detalles de Sacharoom, su proyecto hotelero de villas de lujo enfocadas en la desconexión, la privacidad, el contacto con la naturaleza y la alta gastronomía elaborada con ingredientes locales.

Juan Sebastián Roa, abogado y empresario de turismo, presentó a Nocaima como el "tesoro escondido" de la región del Gualivá, a solo una hora y media de Bogotá. Destacó su clima agradable de 24 °C, sus rutas de avistamiento de aves, senderos con cascadas y la tradición de la producción panelera. Adicionalmente, compartió los detalles de Sacharoom, su proyecto hotelero de villas de lujo enfocadas en la desconexión, la privacidad, el contacto con la naturaleza y la alta gastronomía elaborada con ingredientes locales. En 'Recomendado': Se viajó a Barbados para revivir la experiencia del festival Crop Over, la celebración cultural más importante de la isla que conmemora el final de la cosecha de caña de azúcar y la abolición de la esclavitud con comparsas, polvos de colores y música soca o calipso. Se resaltó también la historia de su constitución como república independiente en 2021, la simbología de su bandera y su vibrante ambiente festivo.

Se viajó a Barbados para revivir la experiencia del festival Crop Over, la celebración cultural más importante de la isla que conmemora el final de la cosecha de caña de azúcar y la abolición de la esclavitud con comparsas, polvos de colores y música soca o calipso. Se resaltó también la historia de su constitución como república independiente en 2021, la simbología de su bandera y su vibrante ambiente festivo. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la película de comedia 'Relajadas y muy peligrosas' (Spa Weekend). La cinta sirvió como vitrina para explorar Queensland, Australia, destacando atractivos de clase mundial como la Gran Barrera de Coral, las islas Whitsunday y la selva tropical ancestral de Daintree.

Luis Carlos Rueda reseñó la película de comedia 'Relajadas y muy peligrosas' (Spa Weekend). La cinta sirvió como vitrina para explorar Queensland, Australia, destacando atractivos de clase mundial como la Gran Barrera de Coral, las islas Whitsunday y la selva tropical ancestral de Daintree. En 'Ecosistemas Blu': Juan David Valcárcel, cofundador de 3D Studios, presentó el proyecto Fauna Bogotana, una colección de 10 obras de arte con realidad aumentada que visibiliza a especies en peligro de extinción de la sabana, tales como el copetón y el pez capitán. Las ganancias de la iniciativa apoyan a fundaciones de protección animal y las obras pueden conocerse en la Torre Colpatria y en el barrio San Felipe.

Juan David Valcárcel, cofundador de 3D Studios, presentó el proyecto Fauna Bogotana, una colección de 10 obras de arte con realidad aumentada que visibiliza a especies en peligro de extinción de la sabana, tales como el copetón y el pez capitán. Las ganancias de la iniciativa apoyan a fundaciones de protección animal y las obras pueden conocerse en la Torre Colpatria y en el barrio San Felipe. En 'Paisaje sonoro': Se transportó a los oyentes hacia las costas de Punta Cana, República Dominicana, permitiendo disfrutar del sonido de la brisa y las olas en uno de los destinos de descanso e itinerario todo incluido más icónicos del Caribe.

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