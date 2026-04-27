Aumenta el número de viajeros en Colombia: Cali y México son los destinos más visitados

El transporte aéreo en Colombia sigue mostrando un comportamiento positivo en 2026. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, durante el primer trimestre del año se movilizaron cerca de 15 millones de pasajeros, lo que evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en el sector.

Solo en marzo se registraron 4,9 millones de viajeros, cifra que representa un incremento del 9,9 % frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, el sector cerró el trimestre con un crecimiento del 8,7 %, consolidando un inicio de año favorable, según la Aerocivil.

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Dentro de las cifras destacadas está el mercado nacional, pues entre enero y marzo se transportaron 8,5 millones de pasajeros, con un aumento del 8,6 %. Destinos como Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán fueron los más visitados, especialmente este último, que registró un aumento significativo impulsado por la temporada turística.

Por su parte, el tráfico internacional también presentó resultados positivos. En marzo se movilizaron 2,15 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 10,6 %. En el acumulado del trimestre, la cifra alcanzó los 6,5 millones de viajeros, con un aumento del 8,9 %. Entre los destinos con mayor flujo se encuentran México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, El Salvador y las Antillas Holandesas.



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El informe de la Aeronáutica Civil también destaca el desempeño del transporte de carga y correo. Durante el primer trimestre de 2026 se movilizaron 244 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 4,7 % frente al mismo periodo del año anterior.

Solo en marzo se transportaron 83 mil toneladas, con una variación positiva del 6,8 %. En el sector internacional, la carga alcanzó las 209 mil toneladas, impulsada principalmente por el auge del comercio electrónico y las conexiones logísticas de larga distancia.

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En el ámbito nacional, se movilizaron 35 mil toneladas durante el trimestre, con un crecimiento del 4,4 %. Además, en marzo se registró un repunte del 9,6 %, asociado a la distribución de mercancías en rutas troncales y regionales.

Estos resultados evidencian que la demanda en el transporte aéreo se mantiene fuerte, apoyada por una mayor conectividad y la estabilidad del turismo tanto a nivel nacional como internacional.