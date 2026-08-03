Feria de las Flores 2026: qué hacer en Medellín y sus alrededores

Entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 2026, Medellín se vestirá de gala con una nueva edición de la Feria de las Flores. Este evento, reconocido como uno de los pilares culturales de Colombia, contará con una agenda diversa que incluye conciertos, tablados populares en diversas comunas, el tradicional desfile de carros antiguos y el emblemático Desfile de Silleteros. Ante este panorama, el turismo en la región espera un repunte significativo, consolidando a la ciudad como un destino clave para los viajeros nacionales e internacionales durante las vacaciones de mitad de año.
Si usted es uno de los viajeros que llegará esta semana y aún no ha definido su plan, Viajes Falabella le recomienda cuatro actividades imperdibles para complementar su visita y convertirla en un recuerdo inolvidable.
Un recorrido por la transformación social y el arte urbano
Para los visitantes interesados en la historia reciente, el "Tour de Ciudad y Comuna 13" se ha convertido en una alternativa esencial. Esta experiencia comienza en la icónica Plaza Botero, hogar de las monumentales esculturas del maestro Fernando Botero, para luego transitar por el Parque de los Pies Descalzos y el Pueblito Paisa. Posteriormente, el recorrido asciende mediante el metrocable hasta la Comuna 13. Allí, los viajeros pueden observar de primera mano la transformación social a través de sus escaleras eléctricas y murales artísticos. Este tour, guiado por profesionales, está disponible desde 163.017 pesos por persona.
Paisajes naturales: Piedra del Peñol y Guatapé
Si el interés principal es la naturaleza y la fotografía, el tour hacia el oriente antioqueño es la opción predilecta. El itinerario incluye una visita a la granja República del Alto del Chocho y un recorrido por el nuevo pueblo del Peñol. La experiencia central es la navegación por el embalse y el ascenso a la Piedra del Peñol, desde donde se obtiene una vista panorámica del entorno montañoso. Finalmente, el tour permite explorar las calles de Guatapé, famoso por sus coloridos zócalos artesanales. Esta actividad tiene un costo desde 205.443 pesos, incluyendo almuerzo tradicional.
Recorrido integral por los íconos urbanos
Para quienes prefieren una visión panorámica sin salir del área metropolitana, el bus turístico ofrece una ruta optimizada. Por un valor inicial de 100.001 pesos, los pasajeros visitan la Estación del Ferrocarril, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y los modernos sectores de la Milla de Oro. El trayecto equilibra la historia colonial de la ciudad con los desarrollos urbanísticos contemporáneos, como Parques del Río, permitiendo a los turistas entender la evolución de Medellín en pocas horas.
Historia colonial en Santa Fe de Antioquia
Finalmente, para una escapada fuera de la ciudad, Santa Fe de Antioquia destaca por su arquitectura patrimonial. El tour, disponible desde 154.102 pesos, incluye el cruce por el Túnel de Occidente y una parada en el histórico Puente Colgante de Occidente. El recorrido por las calles empedradas permite visitar la Iglesia de Chiquinquirá y el Museo Juan del Corral, además de talleres especializados en filigrana, una técnica artesanal de tradición local. Este viaje ofrece un contacto directo con el pasado colonial del departamento, ideal para quienes buscan enriquecer su agenda más allá de los eventos urbanos de la feria.