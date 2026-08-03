Feria de las Flores 2026: qué hacer en Medellín y sus alrededores

Entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 2026, Medellín se vestirá de gala con una nueva edición de la Feria de las Flores. Este evento, reconocido como uno de los pilares culturales de Colombia, contará con una agenda diversa que incluye conciertos, tablados populares en diversas comunas, el tradicional desfile de carros antiguos y el emblemático Desfile de Silleteros. Ante este panorama, el turismo en la región espera un repunte significativo, consolidando a la ciudad como un destino clave para los viajeros nacionales e internacionales durante las vacaciones de mitad de año.

Si usted es uno de los viajeros que llegará esta semana y aún no ha definido su plan, Viajes Falabella le recomienda cuatro actividades imperdibles para complementar su visita y convertirla en un recuerdo inolvidable.