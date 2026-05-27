La Mina de Sal de Nemocón será sede de la primera carrera subterránea de drones en Latinoamérica

La histórica mina de sal de Nemocón se convertirá en el escenario de un evento sin precedentes en la región. El próximo 23 de mayo, el complejo turístico y patrimonial albergará la primera competencia de drones subterránea realizada en América Latina, una apuesta que mezcla tecnología, deporte extremo y uno de los espacios más emblemáticos de Colombia.

La competencia, denominada Drone Racing Underground, reunirá a pilotos de la Liga Colombiana de Drone Racing (LCDR), quienes deberán recorrer a gran velocidad los túneles y cámaras de la mina, ubicados a 80 metros bajo la superficie. A diferencia de los circuitos convencionales, el entorno subterráneo impondrá desafíos únicos para los competidores debido a la oscuridad, la acústica y las paredes de sal que caracterizan este lugar.

Un circuito diseñado bajo tierra

El evento no será una exhibición recreativa, sino una competencia oficial en la que los pilotos pondrán a prueba sus habilidades de reacción y precisión. El trazado fue diseñado especialmente para aprovechar la arquitectura natural de la mina, convirtiendo cada túnel y cámara en parte del recorrido.

En el drone racing, los participantes controlan aeronaves no tripuladas utilizando gafas de visión en primera persona (FPV), lo que les permite observar en tiempo real exactamente lo que capta la cámara instalada en el dron. Desde una zona de control, los pilotos deben tomar decisiones en cuestión de milisegundos mientras los dispositivos alcanzan velocidades superiores a los 140 kilómetros por hora.



La complejidad del circuito subterráneo añade un componente técnico adicional. La señal, la iluminación reducida y los espacios estrechos obligarán a los competidores a mantener máxima concentración durante toda la carrera.

Tecnología y turismo en un mismo escenario

Para la administración de la mina, el evento representa una oportunidad de abrir el patrimonio turístico a nuevas experiencias tecnológicas y deportivas. Jorge Alberto Salgado, gerente de la Mina de Sal de Nemocón, destacó la relevancia de la competencia para el país y para el posicionamiento internacional del lugar.

“La mina siempre ha sorprendido a quienes la visitan, pero esto es algo distinto. Nos estamos convirtiendo en el epicentro de la tecnología deportiva en Latinoamérica, y eso nos llena de orgullo”, afirmó Salgado. La Mina de Sal de Nemocón es uno de los atractivos turísticos más reconocidos de Nemocón y forma parte del circuito histórico y cultural de la región. Sus túneles, formaciones salinas y espacios históricos la han convertido en un destino habitual para visitantes nacionales e internacionales.

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Colombia busca posicionarse en el drone racing

Más allá de la competencia deportiva, el evento también busca impulsar el crecimiento de una disciplina tecnológica que gana terreno en distintos países del mundo. El drone racing se ha consolidado como una modalidad que combina ingeniería, velocidad y habilidades de pilotaje, con comunidades activas en Norteamérica, Europa y Asia.

Con esta competencia, Colombia entra en un escenario innovador dentro del continente al desarrollar la primera carrera subterránea de drones en América Latina. La iniciativa pretende mostrar el potencial del país para albergar eventos de tecnología aplicada al deporte y generar nuevas oportunidades alrededor de la industria de drones.

La organización espera que la competencia atraiga no solo a aficionados del drone racing, sino también a turistas y seguidores de deportes tecnológicos interesados en experiencias fuera de lo convencional.

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Un reto extremo bajo toneladas de sal

Los pilotos enfrentarán un entorno completamente distinto al de una pista abierta. La combinación de humedad, poca iluminación y pasillos reducidos convertirá la mina en una prueba de precisión y reflejos.

Cada competidor deberá adaptarse rápidamente a las condiciones del terreno para evitar colisiones y mantener la velocidad en un recorrido que promete convertirse en uno de los más desafiantes de la región.