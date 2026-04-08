La Unión Europea ofrece 40.000 pasajes de tren gratis para jóvenes que quieran recorrer Europa

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La Comisión Europea anunció una nueva convocatoria de su programa DiscoverEU con la que ofrecerá 40.000 billetes de tren gratuitos para que jóvenes de 18 años recorran el continente y descubran su diversidad cultural. La iniciativa forma parte del programa educativo Erasmus+ y busca promover el intercambio cultural, el conocimiento de Europa y la movilidad sostenible entre los jóvenes.
Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado oficial, las solicitudes se abrieron este miércoles a las 12:00 del mediodía (hora de Bruselas) y estarán disponibles hasta el 22 de abril de 2026 a las 12:00.
Durante ese periodo, los interesados deberán completar su solicitud a través del Portal Europeo de la Juventud, donde también deberán responder algunas preguntas relacionadas con la Unión Europea.
La convocatoria está dirigida específicamente a jóvenes que cumplan 18 años en 2025 o 2026, es decir, quienes hayan nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
Para participar, los aspirantes deberán:
Tras el proceso de selección, los jóvenes que resulten beneficiarios podrán viajar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, lo que les permitirá organizar su itinerario con bastante flexibilidad.
El programa está diseñado principalmente para fomentar viajes sostenibles en tren, una de las formas de transporte con menor impacto ambiental dentro del continente. Los participantes tendrán la posibilidad de:
Entre las opciones propuestas se encuentra la Ruta Cultural DiscoverEU, que combina varios destinos destacados y pone especial atención en:
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Esta propuesta busca que los jóvenes no solo viajen, sino que también exploren el patrimonio cultural europeo y comprendan mejor la diversidad del continente.
La Comisión Europea también explicó que el programa contempla medidas de inclusión para garantizar que más jóvenes puedan participar. En ese sentido, quienes tengan discapacidad, problemas de salud o provengan de entornos socioeconómicos desfavorecidos podrán recibir apoyo adicional.
Entre las ayudas previstas se incluyen:
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Estas medidas buscan ampliar el acceso al programa y asegurar que la experiencia sea posible para jóvenes de diferentes contextos.
Aunque la iniciativa está dirigida principalmente a ciudadanos de la Unión Europea, la convocatoria también está abierta a jóvenes de países asociados al programa Erasmus+.
Entre ellos se encuentran:
Además, el programa contempla cláusulas especiales para jóvenes que viven en regiones alejadas, como:
En estos casos, se ofrecen alternativas de transporte para facilitar su participación.
El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, destacó el impacto que tiene esta iniciativa en los jóvenes del continente. Según explicó, el programa permite a los participantes descubrir Europa en tren, conocer nuevas culturas y comprender mejor los valores compartidos del bloque europeo.
El funcionario también subrayó que, para muchos jóvenes, DiscoverEU representa su primera oportunidad de viajar de forma independiente, así como de establecer vínculos con personas de diferentes países. Desde su creación, la iniciativa se ha consolidado como una de las principales estrategias de la Unión Europea para impulsar la movilidad juvenil, el intercambio cultural y el sentimiento de pertenencia al proyecto europeo.