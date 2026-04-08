En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / La Unión Europea ofrece 40.000 pasajes de tren gratis para jóvenes que quieran recorrer Europa

La Unión Europea ofrece 40.000 pasajes de tren gratis para jóvenes que quieran recorrer Europa

La iniciativa DiscoverEU abre una nueva convocatoria para que miles de jóvenes viajen por Europa en tren y conozcan distintas culturas entre 2026 y 2027.

Publicidad

Publicidad

Publicidad