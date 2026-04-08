La Unión Europea ofrece 40.000 pasajes de tren gratis para jóvenes que quieran recorrer Europa

La Comisión Europea anunció una nueva convocatoria de su programa DiscoverEU con la que ofrecerá 40.000 billetes de tren gratuitos para que jóvenes de 18 años recorran el continente y descubran su diversidad cultural. La iniciativa forma parte del programa educativo Erasmus+ y busca promover el intercambio cultural, el conocimiento de Europa y la movilidad sostenible entre los jóvenes.

Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado oficial, las solicitudes se abrieron este miércoles a las 12:00 del mediodía (hora de Bruselas) y estarán disponibles hasta el 22 de abril de 2026 a las 12:00.

Durante ese periodo, los interesados deberán completar su solicitud a través del Portal Europeo de la Juventud, donde también deberán responder algunas preguntas relacionadas con la Unión Europea.



Quiénes pueden solicitar los billetes gratuitos

La convocatoria está dirigida específicamente a jóvenes que cumplan 18 años en 2025 o 2026, es decir, quienes hayan nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

Para participar, los aspirantes deberán:



Registrarse en el Portal Europeo de la Juventud.

Completar un cuestionario con cinco preguntas sobre la Unión Europea.

con cinco preguntas sobre la Unión Europea. Responder una pregunta adicional de desempate.

Tras el proceso de selección, los jóvenes que resulten beneficiarios podrán viajar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, lo que les permitirá organizar su itinerario con bastante flexibilidad.

Esta fotografía muestra un tren Eurostar estacionado en la estación de tren de Bruselas-Midi en Bruselas el 2 de abril de 2025. AFP

Viajes en tren para descubrir la diversidad cultural europea

El programa está diseñado principalmente para fomentar viajes sostenibles en tren, una de las formas de transporte con menor impacto ambiental dentro del continente. Los participantes tendrán la posibilidad de:

Diseñar sus propias rutas de viaj e, recorriendo distintos países europeos.

e, recorriendo distintos países europeos. Seguir itinerarios sugeridos por el programa.

Entre las opciones propuestas se encuentra la Ruta Cultural DiscoverEU, que combina varios destinos destacados y pone especial atención en:

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Arquitectura

Música

Bellas artes

Teatro

Moda

Diseño

Esta propuesta busca que los jóvenes no solo viajen, sino que también exploren el patrimonio cultural europeo y comprendan mejor la diversidad del continente.

Captura de pantalla del portal https://youth.europa.eu/discovereu_es

Apoyo adicional para jóvenes con menos oportunidades

La Comisión Europea también explicó que el programa contempla medidas de inclusión para garantizar que más jóvenes puedan participar. En ese sentido, quienes tengan discapacidad, problemas de salud o provengan de entornos socioeconómicos desfavorecidos podrán recibir apoyo adicional.

Entre las ayudas previstas se incluyen:

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Posibilidad de viajar con acompañantes.

Financiación extra para cubrir necesidades específicas.

Apoyo logístico durante el viaje.

Estas medidas buscan ampliar el acceso al programa y asegurar que la experiencia sea posible para jóvenes de diferentes contextos.



Países que pueden participar en DiscoverEU

Aunque la iniciativa está dirigida principalmente a ciudadanos de la Unión Europea, la convocatoria también está abierta a jóvenes de países asociados al programa Erasmus+.

Entre ellos se encuentran:

Islandia

Liechtenstein

Macedonia del Norte

Noruega

Serbia

Turquía

Además, el programa contempla cláusulas especiales para jóvenes que viven en regiones alejadas, como:

Islas

Regiones ultraperiféricas

Territorios de ultramar

Zonas remotas

En estos casos, se ofrecen alternativas de transporte para facilitar su participación.

Un programa para viajar y conectar con Europa

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, destacó el impacto que tiene esta iniciativa en los jóvenes del continente. Según explicó, el programa permite a los participantes descubrir Europa en tren, conocer nuevas culturas y comprender mejor los valores compartidos del bloque europeo.

El funcionario también subrayó que, para muchos jóvenes, DiscoverEU representa su primera oportunidad de viajar de forma independiente, así como de establecer vínculos con personas de diferentes países. Desde su creación, la iniciativa se ha consolidado como una de las principales estrategias de la Unión Europea para impulsar la movilidad juvenil, el intercambio cultural y el sentimiento de pertenencia al proyecto europeo.