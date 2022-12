Estas son las historias de una sonrisa brillante del 21 de mayo de 2014

Este miércoles Victoria Cristina Monsalve contó en Agenda en Tacones una conmovedora historia:

“Cuando cumplí 17 años no quería tener hijos porque deseaba ser profesional y cumplirle ese sueño a mi mamá. Estuve haciendo vueltas en la EPS para operarme, pero me dijeron que no podía hacerlo sin haber tenido bebés.

A los 19 años quedé embarazada y fue horrible, quería abortar y le dije a mi mamá que no lo iba a tener. Sin embargo, ella me apoyó y actualmente me duele pues él es mi felicidad, mi compañía, mi fortaleza y lo mejor del mundo.

#MiSonrisaBrillaCon verlo despertar cada mañana”.