Pensaba que le gustaba a Julio Iglesias por sus constantes llamadas: Martínez

El Tiempo, antes de convertirse en el mánager de grandes artistas como Julio y su hijo Enrique Iglesias, Juanes y actualmente James Rodríguez.

“Tengo una percepción visual muy desarrollada, quería pintar pero era terrible. Como no pude ser pintor me metí en la fotografía, comencé a expresar cosas (…) ver a través del lente me ayudó a escribir, además de la poesía, que te da ritmo. Escribí historias con humor que me llevaron al periodismo”, manifestó Fernán.

“La gente me pregunta cómo terminé manejando artistas, yo les digo que me metí en el mundo del pop porque soy el rey del pop (…) estaba en Cali en el periódico El Pueblo y Daniel Samper me envía a cubrir a Julio Iglesias, me lo iba a cargar pero tras hablar con él me cautivó. Escribí a favor del español, que no era lo que querían en el diario. La nota le pareció muy buena a Julio Iglesias. Nos hicimos muy buenos amigos, él comienza a llamarme y empiezo a preocuparme porque pienso: ¿Será que yo le gusto?”, recordó este productor.

Más adelante, Martínez contó varias anécdotas que vivió tras llegar a El Tiempo, en donde Enrique Santos lo recibió “muy bien”, y cómo le comunicó al entonces director de ese diario que se iba a trabajar con Julio Iglesias.

“Le escribí una carta en donde le pedía, contando la historia de una empleada que tuvo mi mamá en la casa, que si yo no me amañaba me recibiría otra vez. Él me dijo que un hombre que escribe ese tipo de cartas no se puede ir, entonces le expliqué todo lo que me ofrecía Julio Iglesias y me dijo, vámonos los dos”, dijo el fotógrafo.