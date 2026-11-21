En Autos y Motos de este sábado, 21 de noviembre de 2026, estos fueron los temas:



Comenzaron las obras de Accesos Norte II en Bogotá . El proyecto tendrá una inversión de $1,9 billones y busca ampliar la Autopista Norte de tres a seis carriles por sentido, además de incorporar infraestructura para peatones, ciclistas y manejo de inundaciones. La conclusión está prevista para 2031.

. El proyecto tendrá una inversión de $1,9 billones y busca ampliar la Autopista Norte de tres a seis carriles por sentido, además de incorporar infraestructura para peatones, ciclistas y manejo de inundaciones. La conclusión está prevista para 2031. Leapmotor inició operaciones en Colombia con dos SUV . La marca llegó de la mano de Stellantis y Astara con los modelos B10 y C10, ambos con tecnología de rango extendido y autonomías anunciadas superiores a los 900 kilómetros.

. La marca llegó de la mano de Stellantis y Astara con los modelos B10 y C10, ambos con tecnología de rango extendido y autonomías anunciadas superiores a los 900 kilómetros. Nissan estrenó en Colombia la nueva Kicks e-Power . Colombia se convirtió en el primer mercado fuera de Japón en recibir el modelo, que entrega 140 caballos y 315 Nm de torque. La marca también mostró la Frontier Pro PHEV, una pickup híbrida enchufable con hasta 350 caballos y 660 Nm.

. Colombia se convirtió en el primer mercado fuera de Japón en recibir el modelo, que entrega 140 caballos y 315 Nm de torque. La marca también mostró la Frontier Pro PHEV, una pickup híbrida enchufable con hasta 350 caballos y 660 Nm. Audi presentó en Colombia el nuevo RS5 híbrido enchufable . Es el primer PHEV de alto desempeño de Audi Sport y desarrolla hasta 630 caballos de potencia y 825 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y tiene hasta 83 kilómetros de autonomía completamente eléctrica.

. Es el primer PHEV de alto desempeño de Audi Sport y desarrolla hasta 630 caballos de potencia y 825 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y tiene hasta 83 kilómetros de autonomía completamente eléctrica. Antioquia proyecta ampliar su capacidad de almacenamiento y distribución de combustibles . Se anunciaron inversiones superiores a US$2,2 millones en la terminal de Chevron en Medellín para modernizar equipos y fortalecer el abastecimiento de gasolina y diésel a más de 100 estaciones de servicio.

. Se anunciaron inversiones superiores a US$2,2 millones en la terminal de Chevron en Medellín para modernizar equipos y fortalecer el abastecimiento de gasolina y diésel a más de 100 estaciones de servicio. Villavicencio supera las 90 muertes en siniestros viales durante 2026. Entre enero y septiembre también se registraron más de 900 personas lesionadas. Las autoridades señalaron que los motociclistas son los actores más afectados y reforzaron las campañas de prevención vial.

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