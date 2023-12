Más de 2,6 millones de licencias deberán ser renovadas: Autos y Motos 16 de diciembre de 2023

El sábado, 16 de diciembre, en Autos y Motos se habló acerca de que más de 2,6 millones de licencias deberán ser renovadas al finalizar diciembre dice el Ministerio de Transporte, Bogotá. Antioquia y Valle del Cauca son las regiones más quedadas en la renovación de las licencias.

Además, se informó sobre la ciclovía nocturna y de celebración de los 49 años de la ciclovía.

Por último, conversaron de la fusión de Disney Plus con Star Plus en el segundo trimestre de 2024 en Latinoamérica y será Disney Plus la plataforma que albergará los contenidos de ESPN en streaming.