Michelin designa nuevo presidente: Autos y Motos, programa 21 de marzo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 21 de marzo de 2026, estos fueron los temas:



Michelin anunció el nombramiento de Patricio Sulivan como nuevo presidente para Colombia y Ecuador.

como nuevo presidente para Colombia y Ecuador. KIA Colombia inauguró Tasman X-Ground Medellín , una pista diseñada a prueba su nueva pick-up lanzada recientemente en el país.

, una pista diseñada a prueba su nueva pick-up lanzada recientemente en el país. De Chicago al Vaticano: así se lee en las placas de una Ford Explorer que el presidente de Ford Motor Company, Jim Farley, entregó como regalo al Papa León XIV.

que el presidente de Ford Motor Company, Jim Farley, entregó como regalo al Papa León XIV. Primax Colombia confirmó que su red de logística en el país ya cuenta con 18 puntos estratégicos de abastecimiento y distribución de combustibles y biocumbustibles.

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