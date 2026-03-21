Michelin designa nuevo presidente: Autos y Motos, programa 21 de marzo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 21 de marzo de 2026, estos fueron los temas:
- Michelin anunció el nombramiento de Patricio Sulivan como nuevo presidente para Colombia y Ecuador.
- KIA Colombia inauguró Tasman X-Ground Medellín, una pista diseñada a prueba su nueva pick-up lanzada recientemente en el país.
- De Chicago al Vaticano: así se lee en las placas de una Ford Explorer que el presidente de Ford Motor Company, Jim Farley, entregó como regalo al Papa León XIV.
- Primax Colombia confirmó que su red de logística en el país ya cuenta con 18 puntos estratégicos de abastecimiento y distribución de combustibles y biocumbustibles.
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