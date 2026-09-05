Proponen mínimo 150 kilómetros entre peajes en Colombia: Autos y Motos, 5 de septiembre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 5 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:



Proyecto de ley propone una distancia mínima de 150 kilómetros entre peajes en Colombia , la iniciativa también plantea reducir las tarifas, crear un inventario nacional de peajes y establecer un fondo único administrado por Invías para manejar los recursos recaudados.

, la iniciativa también plantea reducir las tarifas, crear un inventario nacional de peajes y establecer un fondo único administrado por Invías para manejar los recursos recaudados. KOVE llegó oficialmente a Colombia de la mano de Carrera Motos , la marca presentó seis modelos de media y alta cilindrada, con precios entre $23,5 millones y $44 millones. La compañía iniciará operaciones en seis departamentos y exhibirá físicamente sus motocicletas durante Expo 2 Ruedas.

, la marca presentó seis modelos de media y alta cilindrada, con precios entre $23,5 millones y $44 millones. La compañía iniciará operaciones en seis departamentos y exhibirá físicamente sus motocicletas durante Expo 2 Ruedas. Las matrículas de vehículos nuevos crecieron 27,4 % en agosto , durante el mes se registraron 27.169 unidades, mientras el acumulado de 2026 llegó a 213.704 vehículos, con un crecimiento del 42,2 %. En motocicletas se matricularon 115.183 unidades durante agosto.

, durante el mes se registraron 27.169 unidades, mientras el acumulado de 2026 llegó a 213.704 vehículos, con un crecimiento del 42,2 %. En motocicletas se matricularon 115.183 unidades durante agosto. Changan Nevo Q05 comenzó sus entregas en Colombia, la SUV 100 % eléctrica llega en versiones E-Max y E-Max Ultra, desde $79.990.000, con hasta 455 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC, seis airbags y cámara de visión de 540 grados.

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