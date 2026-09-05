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Proponen mínimo 150 kilómetros entre peajes en Colombia: Autos y Motos, 5 de septiembre de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 5 de septiembre de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 5 de septiembre de 2026, estos fueron los temas:

  • Proyecto de ley propone una distancia mínima de 150 kilómetros entre peajes en Colombia, la iniciativa también plantea reducir las tarifas, crear un inventario nacional de peajes y establecer un fondo único administrado por Invías para manejar los recursos recaudados.
  • KOVE llegó oficialmente a Colombia de la mano de Carrera Motos, la marca presentó seis modelos de media y alta cilindrada, con precios entre $23,5 millones y $44 millones. La compañía iniciará operaciones en seis departamentos y exhibirá físicamente sus motocicletas durante Expo 2 Ruedas.
  • Las matrículas de vehículos nuevos crecieron 27,4 % en agosto, durante el mes se registraron 27.169 unidades, mientras el acumulado de 2026 llegó a 213.704 vehículos, con un crecimiento del 42,2 %. En motocicletas se matricularon 115.183 unidades durante agosto.
  • Changan Nevo Q05 comenzó sus entregas en Colombia, la SUV 100 % eléctrica llega en versiones E-Max y E-Max Ultra, desde $79.990.000, con hasta 455 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC, seis airbags y cámara de visión de 540 grados.

Escuche el programa completo aquí:

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