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Sector automotor se moviliza por víctimas del terremoto: Autos y Motos, 15 de agosto de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 8 de agosto de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 15 de agosto de 2026, estos fueron los temas:

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  • La industria automotriz se unió a las ayudas por el terremoto, marcas como Porsche, Toyota, Mazda, Chevrolet, Renault, Kia, Honda, Hero, KGM, Autogermana y Grupo Vardí, entre otras, anunciaron donaciones, vehículos para transportar ayudas, centros de acopio y acciones para respaldar a sus colaboradores y a las comunidades afectadas.
  • Los aficionados al 4x4 también se movilizaron, diferentes grupos utilizaron camionetas y vehículos preparados para llevar alimentos, agua, medicamentos, cobijas y otros elementos a poblaciones de difícil acceso en el Valle del Cauca, Eje Cafetero y Chocó.
  • Melkin Marín contó cómo ayudan a evacuar familias en Cali, explicó que la experiencia y las herramientas utilizadas en el automovilismo han servido para retirar pertenencias y apoyar a familias que deben abandonar edificios afectados por el terremoto.
  • Montoya vs. Montoya tendrá un componente solidario, Juan Pablo y Sebastián Montoya serán protagonistas este domingo del Circuito Pony Malta en Barranquilla. Los organizadores anunciaron que el 100 % de las utilidades generadas por el evento serán destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

Escuche el programa completo aquí:

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