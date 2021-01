12 de enero de 2021 – Bla Bla BLU, programa completo

Este martes en Bla Bla BLU hablamos con la reconocida actriz Ana Cristina Botero, quien nos habló sobre su vida personal y su trayectoria artística.

“A mí me gustó más la comedia desde el principio, no sé por qué a todo le encontraba como chiste. Siento que los seres humanos sin el humor no podríamos vivir”, afirmó.

Además hablamos con Eduardo Barrera, consultor en comunicaciones, quien nos habló sobre la comunicación efectiva en la vida diaria y en el trabajo.

Finalmente, los oyentes se tomaron el programa con sus historias de vida en Bla Bla BLU.

Escuche el programa completo de Bla Bla BLU aquí: