Bla Bla Blu, programa completo 15 de abril de 2024

Este lunes 15 de abril en Bla Bla Blu, bajo la dirección de Mauricio Quintero, Rubby Pérez, presentó su nuevo álbum, “Hecho está”, siendo su producción musical número 12, en en la cual vienen 11 temas y el artista contó su carrera bajo el manejo de Bautista Music.

“Me siento muy agradecido con la delicadeza de Wilfrido Vargas, los años no fueron muy agradables porque él quería más de mí y yo no lo daba y me decía, perdí mi dinero en ti, eres un fracaso”, afirmó.

En la segunda hora se contó la historia de infancia y vida personal del maestro Rubby Pérez.

Michael Márquez, cometero profesional habló sobre próximo campeonato de cometas que se va a hacer en Francia.

“Estamos creando contenido para que vean en Colombia que sí podemos hacer un evento de este tema, para que vean que las cometas también son importantes”, afirmó.

Publicidad

Escuche el programa completo en el siguiente enlace: