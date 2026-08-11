Bla Bla Blu, programa completo del 10 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 10 de agosto de 2026:

El cantante Elder Dayán habló sobre su experiencia siendo jurado de Yo Me Llamo en esta nueva temporada, donde también se buscará el doble mini perfecto. Además, contó el proceso de cómo llegó a compartir mesa con Amparo Grisales y César Escola.

en esta nueva temporada, donde también se buscará el doble mini perfecto. Además, contó el proceso de cómo llegó a compartir mesa con Amparo Grisales y César Escola. El chef José Luis Rivera explicó porqué, según su concepto, la arepa es de origen colombiano. De hecho, recordó las más famosas del país.