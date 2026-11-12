Bla Bla Blu, programa completo del 11 de noviembre de 2026

Actualizado: 12 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 11 de noviembre de 2026:
- La profe Mónica, docente que ha ganado varios seguidores en sus redes sociales por resolver dudas de ortografía, dio consejos a los oyentes sobre cómo mejorar su escritura. Además, habló sobre su más reciente obra 'Un libro lleno de errores'.
- En la sección 'Tutoriales radiales', la conferencista Paula Fierro explicó cómo se puede cuidar la imagen persona.
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