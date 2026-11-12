Bla Bla Blu, programa completo del 11 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 11 de noviembre de 2026:

La profe Mónica, docente que ha ganado varios seguidores en sus redes sociales por resolver dudas de ortografía, dio consejos a los oyentes sobre cómo mejorar su escritura. Además, habló sobre su más reciente obra 'Un libro lleno de errores'.

dio consejos a los oyentes sobre cómo mejorar su escritura. Además, habló sobre su más reciente obra 'Un libro lleno de errores'. En la sección 'Tutoriales radiales', la conferencista Paula Fierro explicó cómo se puede cuidar la imagen persona.