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Blu Radio  / BLA BLA BLU  / Bla Bla Blu, programa completo del 11 de noviembre de 2026

Bla Bla Blu, programa completo del 11 de noviembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 11 de noviembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 11 de noviembre de 2026:

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  • La profe Mónica, docente que ha ganado varios seguidores en sus redes sociales por resolver dudas de ortografía, dio consejos a los oyentes sobre cómo mejorar su escritura. Además, habló sobre su más reciente obra 'Un libro lleno de errores'.
  • En la sección 'Tutoriales radiales', la conferencista Paula Fierro explicó cómo se puede cuidar la imagen persona.

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