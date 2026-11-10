Bla Bla Blu, programa completo del 9 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:



La periodista y escritora Juanita Kremer habló su libro 'Supernova. El poder de la comunicación'. Además, resaltó la importancia de los gestos de las personas en una conversación y explicó porqué son incómodos los momentos de silencio entre los latinos.

Además, resaltó la importancia de los gestos de las personas en una conversación y explicó porqué son incómodos los momentos de silencio entre los latinos. En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Milena Torres contó cómo su hijo Juan Martín tuvo una experiencia cercana a la muerte.