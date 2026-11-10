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Blu Radio  / BLA BLA BLU  / Bla Bla Blu, programa completo del 9 de noviembre de 2026

Bla Bla Blu, programa completo del 9 de noviembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 9 de noviembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:

  • La periodista y escritora Juanita Kremer habló su libro 'Supernova. El poder de la comunicación'. Además, resaltó la importancia de los gestos de las personas en una conversación y explicó porqué son incómodos los momentos de silencio entre los latinos.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Milena Torres contó cómo su hijo Juan Martín tuvo una experiencia cercana a la muerte.

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