Bla Bla Blu, programa completo del 9 de noviembre de 2026

Actualizado: 10 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:
- La periodista y escritora Juanita Kremer habló su libro 'Supernova. El poder de la comunicación'. Además, resaltó la importancia de los gestos de las personas en una conversación y explicó porqué son incómodos los momentos de silencio entre los latinos.
- En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Milena Torres contó cómo su hijo Juan Martín tuvo una experiencia cercana a la muerte.