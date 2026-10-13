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Bla Bla Blu, programa completo del 12 de octubre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 12 de octubre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes festivo, 12 de octubre de 2026:

  • El actor Emiliano Perníacontó de qué se trata la obra 'La Clase del Influencer', la cual se podrá disfrutar en el teatro Libre de Chapinero. Asimismo, compartió su experiencia tras participar en la segunda temporada de 'Cien años de soledad' de Netflix.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el antropólogo, historiador, escritor y periodista de misterio Esteban Cruz Niño habló de las experiencias cercanas a la muerte. Además, le preguntó a los oyentes si creen que existe algo después de la muerte.

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