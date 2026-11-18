Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 17 de noviembre de 2026:



El actor Luis Eduardo Arango dio pistas sobre su participación en la obra 'Berlín, Berlín', la cual se podrá apreciar en el Teatro Nacional La Castellana. Además, hizo una reflexión sobre el humor: ayudar a soportar y sobrellevar los momentos más difíciles.

El astrónomo Germán Puerta habló sobre el cambio climático. Asimismo, se le preguntó a los oyentes cuál creen que es el principal factor que genera esta afectación.