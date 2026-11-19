Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 18 de noviembre de 2026:



Las agrupación musical Estrellas de Buenavista tendrán un concierto 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. La maestra Osiris Valdés hizo un repaso por la historia de sus interpretaciones y el respeto que han ganado en el mundo.

La maestra Osiris Valdés hizo un repaso por la historia de sus interpretaciones y el respeto que han ganado en el mundo. En la sección 'Tutoriales radiales', el arquitecto Juan Barros dio tips a los oyentes sobre cuándo comprar, vender y remodelar propiedades, mientras se cuida el bolsillo.