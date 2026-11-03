En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 2 de noviembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 2 de noviembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 2 de noviembre de 2026:

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
  • Diego Andrés Guerrero (Andrés Guerrero) : Trabajador social, comunicador digital y fundador de Soy Campesino, enfocado en visibilizar y apoyar a los agricultores colombianos.
  • Pepe Guerrero: Cantante y compositor de música popular, emprendedor social y conferencista TED.
  • Logan Parra: Baterista, productor y promotor musical, nominado al Latin Grammy por el álbum infantil de Tu Rockcito.

Escuche el programa completo acá:

Últimas noticias

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
BLA BLA BLU

Bla Bla Blu, programa completo del 29 de octubre de 2026

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
BLA BLA BLU

Bla Bla Blu, programa completo del 28 de octubre de 2026

Publicidad

Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad