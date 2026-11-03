Bla Bla Blu, programa completo del 2 de noviembre de 2026

Actualizado: 3 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 2 de noviembre de 2026:
- Diego Andrés Guerrero (Andrés Guerrero) : Trabajador social, comunicador digital y fundador de Soy Campesino, enfocado en visibilizar y apoyar a los agricultores colombianos.
- Pepe Guerrero: Cantante y compositor de música popular, emprendedor social y conferencista TED.
- Logan Parra: Baterista, productor y promotor musical, nominado al Latin Grammy por el álbum infantil de Tu Rockcito.
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