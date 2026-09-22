Bla Bla Blu, programa completo del 21 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 21 de septiembre de 2026:



La actriz Flora Martínez habló sobre la gira 'Frida libre' y porqué decidió interpretar ese papel. Esta obra la presentará en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali.

Esta obra la presentará en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali. En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el desarrollador Camilo Pardo explicó cómo funciona Full Stack. Además, detalló porqué decisió crear las oportunidades y no esperar a que le llegaran por sí solas.