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Bla Bla Blu, programa completo del 21 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 21 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 21 de septiembre de 2026:

  • La actriz Flora Martínez habló sobre la gira 'Frida libre' y porqué decidió interpretar ese papel. Esta obra la presentará en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el desarrollador Camilo Pardo explicó cómo funciona Full Stack. Además, detalló porqué decisió crear las oportunidades y no esperar a que le llegaran por sí solas.

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