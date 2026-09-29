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Bla Bla Blu, programa completo del 28 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 28 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 28 de septiembre de 2026:

  • El cantante Mario Muñoz, voz principal de 'Doctor Krápula', habló sobre la nueva canción 'Infinito paralelo'. Además, opinó sobre la viralización de ciertas canciones y cómo la industria se ha volcado a otros géneros.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contaras', la líder social, fundadora y directora de Alma Fundación, Manuela Arango, realizó una reflexión sobre las alertas y riesgos que viven las mujeres. Asimismo, se le preguntó a los oyentes: ¿tiene configurado en su celular un contacto de emergencia o una aplicación de alerta para situaciones de riesgo?

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