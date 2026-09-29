Bla Bla Blu, programa completo del 28 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 28 de septiembre de 2026:



El cantante Mario Muñoz, voz principal de 'Doctor Krápula', habló sobre la nueva canción 'Infinito paralelo'. Además, opinó sobre la viralización de ciertas canciones y cómo la industria se ha volcado a otros géneros.

Además, opinó sobre la viralización de ciertas canciones y cómo la industria se ha volcado a otros géneros. En la sección 'Historias que merecen ser contaras', la líder social, fundadora y directora de Alma Fundación, Manuela Arango, realizó una reflexión sobre las alertas y riesgos que viven las mujeres. Asimismo, se le preguntó a los oyentes: ¿tiene configurado en su celular un contacto de emergencia o una aplicación de alerta para situaciones de riesgo?