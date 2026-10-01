Bla Bla Blu, programa completo del 30 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 30 de septiembre de 2026:



El comediante y guionista colombiano radicado en Nueva York Pedro González habló de su show que tendrá en Colombia el 3 de octubre en el Teatro Hilos Mágicos. Además, contó la diferencia del público hispanohablante y el estadounidense.

Además, contó la diferencia del público hispanohablante y el estadounidense. En la sección 'Tutoriales radiales', Andrés Raigoza, consultor, investigador, conferencista y autor del libro 'La Estructura Invisible', dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una buena idea en un negocio rentable.