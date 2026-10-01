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Bla Bla Blu, programa completo del 30 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 30 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 30 de septiembre de 2026:

  • El comediante y guionista colombiano radicado en Nueva York Pedro González habló de su show que tendrá en Colombia el 3 de octubre en el Teatro Hilos Mágicos. Además, contó la diferencia del público hispanohablante y el estadounidense.
  • En la sección 'Tutoriales radiales', Andrés Raigoza, consultor, investigador, conferencista y autor del libro 'La Estructura Invisible', dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una buena idea en un negocio rentable.

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