14 de agosto del 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Camilo Pinilla, psicólogo del América de Cali, explicó el impacto emocional del terremoto en los futbolistas, especialmente el estado de alerta y supervivencia que permanece después del desastre. Señaló que el equipo realizó espacios de expresión emocional y habló de la importancia de dar tiempo antes de retomar la competencia.

explicó el impacto emocional del terremoto en los futbolistas, especialmente el estado de alerta y supervivencia que permanece después del desastre. Señaló que el equipo realizó espacios de expresión emocional y habló de la importancia de dar tiempo antes de retomar la competencia. Gustavo Emilio Puerta, padre del futbolista de la Selección Colombia Gustavo Puerta, contó que está repartiendo las ayudas que su hijo envía desde Europa. Explicó que llevaron 236 mercados a diferentes corregimientos de La Victoria, Valle del Cauca, y que estaban preparando la entrega de otros 150.

contó que está repartiendo las ayudas que su hijo envía desde Europa. Explicó que llevaron 236 mercados a diferentes corregimientos de La Victoria, Valle del Cauca, y que estaban preparando la entrega de otros 150. Carolina Pineda, futbolista del América de Cali, contó cómo varias jugadoras del fútbol femenino se unieron para ayudar a los damnificados en Cali. Explicó que adelantan una rifa para recaudar 50 millones de pesos, de los cuales ya han conseguido cerca de 22 millones y entregado alrededor de 12 millones a familias afectadas.

contó cómo varias jugadoras del fútbol femenino se unieron para ayudar a los damnificados en Cali. Explicó que adelantan una rifa para recaudar 50 millones de pesos, de los cuales ya han conseguido cerca de 22 millones y entregado alrededor de 12 millones a familias afectadas. Desde España desmienten que el FC Barcelona esté detrás del delantero de la Selección Colombia Luis Suárez. Los medios insisten que la prioridad del club azulgrana es el argentino Julián Álvarez que actualmente milita en el Atlético de Madrid.

Los medios insisten que la prioridad del club azulgrana es el argentino Julián Álvarez que actualmente milita en el Atlético de Madrid. El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, junto a su hijo Sebastián, confirmó que toda la recaudación del evento Circuito Pony Malta será destinado a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto de 7,4.

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