15 de diciembre de 2020 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo hablamos con el periodista chileno Jorge Rojas, quien confirmó un caso positivo de COVID-19 en Atlético Junior, previo al partido ante Coquimbo por Copa Sudamericana.

Además, ya empezaron las negociaciones entre el representante de Reinaldo Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol para que sea el nuevo entrenador de la 'Tricolor'.

"La negociación ha comenzado de manera formal porque ya hubo un cara a cara, eso en cuanto el tema de la vinculación. Está cada vez más lejos de Chile y más cerca de la Selección Colombia", detalló Ricardo Orrego.

Entretanto, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena , descartó la presencia de público en los juegos de la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y América de Cali.

“Lo que se está viendo en Cali y en Bogotá no nos permite, no solo el ingreso de personas al estadio, sino que también hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los alrededores, el Gobierno en este momento no ve viable esa posibilidad”, enfatizó.

