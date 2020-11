26 de noviembre de 2020 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves en Blog Deportivo estuvo Héctor Fabio Báez, gerente de Junior de Barranquilla, quien comunicó que el club no se presentaría ante Deportes Tolima, sí el partido se juega en el estadio de Techo en Bogotá.

"Hemos expuesto las condiciones por las cuales el Junior no está de acuerdo (...) De acuerdo a los criterios médicos el equipo se va a ver afectado, no tanto por la altura, si no por la recuperación", dijo.

Asimismo, el presidente de la Dimayor , Fernando Jaramillo, se refirió a la situación como “desafortunada”.

"Es desafortunado. Entiendo los inconvenientes que causa a Junior, pero es un tema de fuerza mayor", comentó.

Además, todos los detalles de la velación de Diego Armando Maradona en Buenos Aires, Argentina.

