Alberto Gamero regresa al banco de Millonarios: 4 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



Alberto Gamero fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Millonarios. El entrenador inició trabajos con el plantel, aunque lo más probable es que todavía no dirija el partido del domingo mientras termina de conformar su nuevo cuerpo técnico.

fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Millonarios. El entrenador inició trabajos con el plantel, aunque lo más probable es que todavía no dirija el partido del domingo mientras termina de conformar su nuevo cuerpo técnico. Fabián Bustos calificó como “antifutbolística” su salida de Millonarios. El entrenador aseguró que no encuentra una explicación deportiva para su despido, recordó que el equipo estaba entre los primeros lugares y sostuvo que la decisión afectó emocionalmente al plantel antes del clásico.

calificó como “antifutbolística” su salida de Millonarios. El entrenador aseguró que no encuentra una explicación deportiva para su despido, recordó que el equipo estaba entre los primeros lugares y sostuvo que la decisión afectó emocionalmente al plantel antes del clásico. Falleció Jorge Ramírez Gallego , histórico goleador del Deportivo Cali. El exdelantero fue campeón varias veces con el conjunto azucarero y también vistió las camisetas de Millonarios, Deportes Quindío y Deportes Tolima. Su potencia, juego aéreo y capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los grandes atacantes del fútbol colombiano.

, histórico goleador del Deportivo Cali. El exdelantero fue campeón varias veces con el conjunto azucarero y también vistió las camisetas de Millonarios, Deportes Quindío y Deportes Tolima. Su potencia, juego aéreo y capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los grandes atacantes del fútbol colombiano. Independiente Medellín implementará reconocimiento facial para ingresar al estadio. Daniel Ossa , presidente del club, explicó que el primer piloto se realizará el 18 de septiembre ante Jaguares con 1.000 hinchas. El registro se hará a través de la aplicación del equipo y la inversión será asumida completamente por el DIM.

implementará reconocimiento facial para ingresar al estadio. , presidente del club, explicó que el primer piloto se realizará el 18 de septiembre ante Jaguares con 1.000 hinchas. El registro se hará a través de la aplicación del equipo y la inversión será asumida completamente por el DIM. América y Medellín ganaron y se mantienen en la parte alta de la Liga Colombiana. América venció 3-0 a Alianza y llegó a 20 puntos como líder, mientras Medellín superó 3-0 al Deportivo Pereira y quedó segundo con 15 unidades.

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