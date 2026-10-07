Arcila y Velásquez brillan con la Selección: 7 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Colombia cerró con victoria ante Perú su gira de tres partidos preparatorios. Samuel Velásquez y Daniel Arcila fueron los dos debutantes que marcaron los goles del triunfo, mientras Juan Manuel Rengifo también quedó entre los jóvenes que mejor aprovecharon esta convocatoria. Néstor Lorenzo aseguró que el balance de los 15 días fue positivo y que el equipo dio un paso adelante.

Samuel Velásquez y Daniel Arcila fueron los dos debutantes que marcaron los goles del triunfo, mientras Juan Manuel Rengifo también quedó entre los jóvenes que mejor aprovecharon esta convocatoria. Néstor Lorenzo aseguró que el balance de los 15 días fue positivo y que el equipo dio un paso adelante. Lorenzo lanzó un mensaje a jugadores y entornos de la Selección Colombia . El técnico pidió que quienes no sean convocados sigan apoyando al equipo y señaló que familiares, representantes y periodistas cercanos no deben distraer a los futbolistas ni poner intereses individuales por encima de la Selección. Todavía no confirmó cuáles jóvenes continuarán para los dos partidos de noviembre frente a Chile.

. El técnico pidió que quienes no sean convocados sigan apoyando al equipo y señaló que familiares, representantes y periodistas cercanos no deben distraer a los futbolistas ni poner intereses individuales por encima de la Selección. Todavía no confirmó cuáles jóvenes continuarán para los dos partidos de noviembre frente a Chile. El técnico colombiano, Andrés Orozco, contó cómo fue la formación de Daniel Arcila en Envigado . Explicó que trabajó con él durante unos siete u ocho años, destacó su talento, carácter competitivo y evolución mental, y recordó que tuvo dificultades en su paso del fútbol juvenil al profesional. Arcila nunca disputó una Selección Colombia juvenil antes de llegar a la absoluta.

. Explicó que trabajó con él durante unos siete u ocho años, destacó su talento, carácter competitivo y evolución mental, y recordó que tuvo dificultades en su paso del fútbol juvenil al profesional. Arcila nunca disputó una Selección Colombia juvenil antes de llegar a la absoluta. Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con gol y dos asistencias. Marcó de penal su gol 126 con la camiseta nacional y posteriormente explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar su etapa después de más de 20 años. Cristiano Ronaldo respondió públicamente a su despedida expresándole respeto por lo conseguido con la Albiceleste.

Marcó de penal su gol 126 con la camiseta nacional y posteriormente explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar su etapa después de más de 20 años. Cristiano Ronaldo respondió públicamente a su despedida expresándole respeto por lo conseguido con la Albiceleste. Independiente Medellín avanzó en la identificación de los aficionados que lanzaron objetos contra Daniel Torres . El club anunció que entregará la información recopilada a las autoridades, mientras el jugador de Santa Fe presentó una denuncia ante la Fiscalía por la agresión que le produjo una herida en el rostro.

. El club anunció que entregará la información recopilada a las autoridades, mientras el jugador de Santa Fe presentó una denuncia ante la Fiscalía por la agresión que le produjo una herida en el rostro. Nacional y Tolima jugarán este jueves en Itagüí. Nacional recupera a Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo tras su paso por la Selección Colombia, mientras Tolima llega con cinco partidos consecutivos sin ganar. Además, Dimayor reorganizó varios compromisos pendientes del conjunto antioqueño durante octubre.

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