Arrancan semifinales de la Liga BetPlay: 15 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 15 de mayo de 2026:



Jorge Luis Pinto, director técnico, habló sobre la prelista de la Selección Colombia y se refirió a Falcao García y Hugo Rodallega.

y se refirió a Falcao García y Hugo Rodallega. Este sábado comienzan las semifinales de la Liga BetPlay con los duelos entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, y Santa Fe frente a Junior.

José Mourinho, técnico portugués, habló sobre Kylian Mbappé y si considera que es el cuarto delantero del Real Madrid. Escuche el programa completo aquí: