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Arrancan semifinales de la Liga BetPlay: 15 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 15 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 15 de mayo de 2026:

  • Jorge Luis Pinto, director técnico, habló sobre la prelista de la Selección Colombia y se refirió a Falcao García y Hugo Rodallega.
  • Este sábado comienzan las semifinales de la Liga BetPlay con los duelos entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, y Santa Fe frente a Junior.

  • José Mourinho, técnico portugués, habló sobre Kylian Mbappé y si considera que es el cuarto delantero del Real Madrid.

    Escuche el programa completo aquí:

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