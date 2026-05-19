En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Arsenal, campeón de la Premier League: 19 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 19 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 19 de mayo de 2026:

  • Neymar fue convocado a la Selección de Brasil y disputará su cuarto Mundial.
  • Leonel Álvarez era una opción para dirigir al Independiente Medellín, ¿qué pasó?
  • La Selección Colombia inició su preparación rumbo al Mundial 2026 con la incorporación de James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero.
  • Arsenal se consagró campeón de la Premier League tras 22 años de espera.

  • Se abre la quinta jornada de la Copa Libertadores con los duelos Tolima vs. Coquimbo Unido y Santa Fe vs. Platense. En paralelo, por la Copa Sudamericana, Millonarios se medirá ante São Paulo, mientras que América de Cali enfrentará a Tigre.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad