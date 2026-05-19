Arsenal, campeón de la Premier League: 19 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 19 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 19 de mayo de 2026:
- Neymar fue convocado a la Selección de Brasil y disputará su cuarto Mundial.
- Leonel Álvarez era una opción para dirigir al Independiente Medellín, ¿qué pasó?
- La Selección Colombia inició su preparación rumbo al Mundial 2026 con la incorporación de James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero.
- Arsenal se consagró campeón de la Premier League tras 22 años de espera.
Se abre la quinta jornada de la Copa Libertadores con los duelos Tolima vs. Coquimbo Unido y Santa Fe vs. Platense. En paralelo, por la Copa Sudamericana, Millonarios se medirá ante São Paulo, mientras que América de Cali enfrentará a Tigre.
Escuche el programa completo aquí: