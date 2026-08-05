Avanza la fecha 3 del fútbol colombiano: 5 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 5 de agosto de 2026:



Análisis de los partidos disputados el 4 de agosto correspondientes a la fecha 3 de la Liga Betplay incluyendo la victoria 2-0 de Millonarios.

incluyendo la victoria 2-0 de Millonarios. El arquero de Independiente Medellín, Eder Chaux, analizó y se mostró optimista por el buen presente futbolístico del club paisa que lidera la tabla.

que lidera la tabla. Con un golazo de Nelson Deossa , el Real Betis de España goleó al Arsenal, subcampeón de la Champions League.

, el Real Betis de España goleó al Arsenal, subcampeón de la Champions League. Hugo Galeano, exjugador de la Selección Colombia, se refirió su lucha y la de otros exfutbolistas de antaño por acceder una pensión.

El preparador físico Hernando Arias analizó los impactos de la intensidad y los grandes desplazamientos en el fútbol moderno.



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