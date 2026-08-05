Avanza la fecha 3 del fútbol colombiano: 5 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 5 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 5 de agosto de 2026:
- Análisis de los partidos disputados el 4 de agosto correspondientes a la fecha 3 de la Liga Betplay incluyendo la victoria 2-0 de Millonarios.
- El arquero de Independiente Medellín, Eder Chaux, analizó y se mostró optimista por el buen presente futbolístico del club paisa que lidera la tabla.
- Con un golazo de Nelson Deossa, el Real Betis de España goleó al Arsenal, subcampeón de la Champions League.
- Hugo Galeano, exjugador de la Selección Colombia, se refirió su lucha y la de otros exfutbolistas de antaño por acceder una pensión.
- El preparador físico Hernando Arias analizó los impactos de la intensidad y los grandes desplazamientos en el fútbol moderno.
Escuche el programa completo aquí: