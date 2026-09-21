¿Cambian los derechos del FPC?: 21 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



La Selección Colombia femenina Sub-20 eliminó 1-0 a Nigeria y avanzó a las semifinales del Mundial . Valerin Loboa marcó sobre el final y ahora el equipo de Carlos Paniagua volverá a enfrentar a Corea del Norte, vigente campeona de la categoría. Colombia recuperará a Lina Arboleda después de su suspensión, pero perderá a la capitana Juana Ortegón por acumulación de tarjetas.

. Valerin Loboa marcó sobre el final y ahora el equipo de Carlos Paniagua volverá a enfrentar a Corea del Norte, vigente campeona de la categoría. Colombia recuperará a Lina Arboleda después de su suspensión, pero perderá a la capitana Juana Ortegón por acumulación de tarjetas. Junior consiguió su primera victoria del semestre al golear 4-1 a Fortaleza en Bogotá. El equipo barranquillero sigue último con seis puntos y, según las cuentas, necesitaría ganar ocho de los once partidos que le quedan para acercarse a la clasificación.

El equipo barranquillero sigue último con seis puntos y, según las cuentas, necesitaría ganar ocho de los once partidos que le quedan para acercarse a la clasificación. Sebastián Viera aseguró que Junior afrontará los once partidos restantes como finales . El técnico explicó que la mejoría debe sostenerse a partir del trabajo y no de castigos al plantel, destacó el compromiso de sus jugadores y señaló que conocer personalmente a Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará facilita parte de su gestión.

. El técnico explicó que la mejoría debe sostenerse a partir del trabajo y no de castigos al plantel, destacó el compromiso de sus jugadores y señaló que conocer personalmente a Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará facilita parte de su gestión. La Dimayor aprobó preliminarmente una propuesta por los derechos de televisión del fútbol colombiano. Los presidentes firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre la empresa interesada y, según información conocida, la oferta representaría un incremento cercano al 50 % frente a los ingresos actuales. Ahora, Win tendrá el periodo contractual establecido para decidir si iguala la propuesta.

Los presidentes firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre la empresa interesada y, según información conocida, la oferta representaría un incremento cercano al 50 % frente a los ingresos actuales. Ahora, Win tendrá el periodo contractual establecido para decidir si iguala la propuesta. Llaneros venció 2-0 a Atlético Nacional y Lucas González defendió sus rotaciones . El entrenador realizó ocho cambios respecto al partido anterior y explicó que busca administrar las cargas y reducir el riesgo de lesiones, aunque también advirtió que los jugadores que no aprovechen sus oportunidades podrían perder espacio en futuras rotaciones.

. El entrenador realizó ocho cambios respecto al partido anterior y explicó que busca administrar las cargas y reducir el riesgo de lesiones, aunque también advirtió que los jugadores que no aprovechen sus oportunidades podrían perder espacio en futuras rotaciones. Millonarios goleó 3-0 a Boyacá Chicó y Deportivo Cali derrotó 3-0 a Cúcuta, mientras América empató 1-1 con Tolima. Alberto Gamero destacó la generación de oportunidades de su equipo, Rafael Dudamel reconoció el trabajo arbitral en Cali y David González rechazó que los últimos resultados representen necesariamente una caída en el rendimiento de América.

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