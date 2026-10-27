Carrascal marca al 96 y Flamengo es líder: 27 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Jorge Carrascal marcó un penalti decisivo en el tiempo de reposición y llevó a Flamengo al liderato del Brasileirao . El colombiano asumió la responsabilidad del cobro después de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y convirtió el tanto de la victoria al minuto 90+6. El Mengão llegó a 70 puntos y superó por una unidad a Palmeiras, mientras Carrascal recibió elogios de la prensa brasileña por su influencia en el equipo.

. El colombiano asumió la responsabilidad del cobro después de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y convirtió el tanto de la victoria al minuto 90+6. El Mengão llegó a 70 puntos y superó por una unidad a Palmeiras, mientras Carrascal recibió elogios de la prensa brasileña por su influencia en el equipo. Jorge Soto reveló cómo controla la presión cuando debe cobrar un penalti en los últimos minutos . El arquero de Águilas Doradas, que ha convertido cobros decisivos contra Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, explicó que utiliza ejercicios de respiración para reducir las pulsaciones y evitar distracciones. También aseguró que prefiere decidir anticipadamente dónde rematar y que el trabajo psicológico es fundamental tanto para ejecutar como para detener penaltis.

. El arquero de Águilas Doradas, que ha convertido cobros decisivos contra Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, explicó que utiliza ejercicios de respiración para reducir las pulsaciones y evitar distracciones. También aseguró que prefiere decidir anticipadamente dónde rematar y que el trabajo psicológico es fundamental tanto para ejecutar como para detener penaltis. Daniel Torres celebró sus 400 partidos con Independiente Santa Fe y ratificó que el objetivo es ganar el título . El mediocampista destacó la disciplina y la preparación física que le han permitido mantenerse vigente. Santa Fe ocupa el cuarto lugar con 28 puntos y está cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares. El futbolista también cuestionó el estado de la cancha de El Campín, donde sufrió una hiperextensión de rodilla que, afortunadamente, no terminó en lesión.

. El mediocampista destacó la disciplina y la preparación física que le han permitido mantenerse vigente. Santa Fe ocupa el cuarto lugar con 28 puntos y está cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares. El futbolista también cuestionó el estado de la cancha de El Campín, donde sufrió una hiperextensión de rodilla que, afortunadamente, no terminó en lesión. Carlos Sánchez presentó los avances de la Liga El Dorado, un nuevo torneo que comenzó con siete equipos . El exfutbolista explicó que inicialmente se inscribieron ocho clubes, pero uno de ellos no podrá participar en esta primera edición. La competencia se disputará bajo el formato de todos contra todos y los dos mejores jugarán la final. Además, Sánchez aseguró que el recambio generacional de la Selección Colombia debe prepararse con varios años de anticipación para que los nuevos jugadores se adapten a las exigencias del equipo nacional.

. El exfutbolista explicó que inicialmente se inscribieron ocho clubes, pero uno de ellos no podrá participar en esta primera edición. La competencia se disputará bajo el formato de todos contra todos y los dos mejores jugarán la final. Además, Sánchez aseguró que el recambio generacional de la Selección Colombia debe prepararse con varios años de anticipación para que los nuevos jugadores se adapten a las exigencias del equipo nacional. Los errores arbitrales en la Liga Colombiana generan preocupación en la recta final del campeonato. El analista Jorge Ramírez cuestionó las decisiones del VAR en el partido de Jaguares y las actuaciones de Carlos Ortega en el encuentro entre Santa Fe y Bucaramanga. Según Ramírez, los árbitros no reciben reuniones de seguimiento desde la cuarta fecha y varios jueces han sido nuevamente designados pese a sus equivocaciones, con posibles consecuencias para la clasificación y el descenso.

El analista Jorge Ramírez cuestionó las decisiones del VAR en el partido de Jaguares y las actuaciones de Carlos Ortega en el encuentro entre Santa Fe y Bucaramanga. Según Ramírez, los árbitros no reciben reuniones de seguimiento desde la cuarta fecha y varios jueces han sido nuevamente designados pese a sus equivocaciones, con posibles consecuencias para la clasificación y el descenso. Kylian Mbappé quedó envuelto en una polémica en China por un meme relacionado con Mao Zedong. La utilización de la imagen del histórico dirigente chino en una broma del futbolista provocó rechazo y, según los reportes comentados, llevó a algunas marcas y plataformas a retirar contenido promocional del delantero. La controversia también generó preocupación por sus posibles repercusiones comerciales para LaLiga española.

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