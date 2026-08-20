Club colombiano denuncia amaño de partidos: 20 de agosto del 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Santa Fe empató 0-0 con River Plate por Copa Sudamericana . El equipo bogotano tuvo las opciones más claras, incluidos dos remates en los palos, pero no logró convertir.

. El equipo bogotano tuvo las opciones más claras, incluidos dos remates en los palos, pero no logró convertir. Jorge Ramírez , analista arbitral, analizó las polémicas de la jornada internacional. Consideró que hubo un penal a favor de Santa Fe que no fue sancionado ante River y cuestionó la falta de unificación de criterios en las manos dentro del área.

, analista arbitral, analizó las polémicas de la jornada internacional. Consideró que hubo un penal a favor de Santa Fe que no fue sancionado ante River y cuestionó la falta de unificación de criterios en las manos dentro del área. El club Orsomarso, de la segunda división, denunció intentos de amaño de partidos mediante apuestas. El club aseguró que personas externas han ofrecido dinero a sus jugadores para influir en situaciones deportivas.

de la segunda división, denunció intentos de amaño de partidos mediante apuestas. El club aseguró que personas externas han ofrecido dinero a sus jugadores para influir en situaciones deportivas. El futbolista argentino Jonathan Gómez, que tuvo un paso por Deportivo Pasto y Santa Fe, reconoció haber perdido gran parte de su patrimonio por su adicción a las apuestas y aseguró haber recibido amenazas de muerte.

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