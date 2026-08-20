Club colombiano denuncia amaño de partidos: 20 de agosto del 2026 - Blog Deportivo

Actualizado: 20 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:
- Santa Fe empató 0-0 con River Plate por Copa Sudamericana. El equipo bogotano tuvo las opciones más claras, incluidos dos remates en los palos, pero no logró convertir.
- Jorge Ramírez, analista arbitral, analizó las polémicas de la jornada internacional. Consideró que hubo un penal a favor de Santa Fe que no fue sancionado ante River y cuestionó la falta de unificación de criterios en las manos dentro del área.
- El club Orsomarso, de la segunda división, denunció intentos de amaño de partidos mediante apuestas. El club aseguró que personas externas han ofrecido dinero a sus jugadores para influir en situaciones deportivas.
- El futbolista argentino Jonathan Gómez, que tuvo un paso por Deportivo Pasto y Santa Fe, reconoció haber perdido gran parte de su patrimonio por su adicción a las apuestas y aseguró haber recibido amenazas de muerte.
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