Colombia recibe a Chile en Cali: 13 de noviembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Chile en el estadio Pascual Guerrero después de 27 años sin jugar en Cali . El compromiso marcará el inicio de una serie de dos amistosos entre ambos países, en medio de la renovación que adelanta Néstor Lorenzo. El encuentro también tiene un componente solidario para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con un homenaje a las víctimas, un espectáculo de luces y presentaciones musicales.

. El compromiso marcará el inicio de una serie de dos amistosos entre ambos países, en medio de la renovación que adelanta Néstor Lorenzo. El encuentro también tiene un componente solidario para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con un homenaje a las víctimas, un espectáculo de luces y presentaciones musicales. Joe Bonilla, abogado de América de Cali, explicó qué hará el equipo después de perder tres puntos por decisión del TAS . El jurista aseguró que el club espera conocer los argumentos completos del tribunal para entender por qué perdió el caso contra Internacional de Bogotá, mientras que la reclamación de Independiente Santa Fe fue desestimada. Bonilla sostuvo que América actuó amparado en antecedentes jurídicos y decisiones de los organismos deportivos colombianos que permitieron la inscripción de Yhorman Hurtado. También confirmó que se estudiará la posibilidad de solicitar la anulación del fallo ante el Tribunal Federal Suizo, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre ese recurso.

. El jurista aseguró que el club espera conocer los argumentos completos del tribunal para entender por qué perdió el caso contra Internacional de Bogotá, mientras que la reclamación de Independiente Santa Fe fue desestimada. Bonilla sostuvo que América actuó amparado en antecedentes jurídicos y decisiones de los organismos deportivos colombianos que permitieron la inscripción de Yhorman Hurtado. También confirmó que se estudiará la posibilidad de solicitar la anulación del fallo ante el Tribunal Federal Suizo, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre ese recurso. Camilo Rozo rechazó las denuncias de cobros por transferencias de menores de edad en la Liga de Fútbol del Meta . El dirigente aseguró que la organización había prohibido cobrar dinero a los padres por el traslado de sus hijos entre clubes y explicó que sus recursos provienen de inscripciones a torneos, servicios, patrocinios y donaciones. También cuestionó la situación administrativa del club La Tribu, dirigido por Jorge Hernández, y afirmó que presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra el exfutbolista. Rozo atribuyó parte de la controversia a intereses políticos y defendió los resultados deportivos obtenidos durante su gestión.

. El dirigente aseguró que la organización había prohibido cobrar dinero a los padres por el traslado de sus hijos entre clubes y explicó que sus recursos provienen de inscripciones a torneos, servicios, patrocinios y donaciones. También cuestionó la situación administrativa del club La Tribu, dirigido por Jorge Hernández, y afirmó que presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra el exfutbolista. Rozo atribuyó parte de la controversia a intereses políticos y defendió los resultados deportivos obtenidos durante su gestión. Marcelo Bielsa volvió a sonar como posible entrenador de Chile, según reveló el periodista Pablo Flores . El comunicador explicó que la federación chilena busca alternativas para dirigir el próximo proceso mundialista y que el nombre del argentino comenzó a ganar fuerza ante las dificultades para contratar a Manuel Pellegrini, quien continúa vinculado al Real Betis. Flores también habló de las elecciones que tendrá la dirigencia del fútbol chileno el 19 de noviembre y de los problemas que enfrenta la selección para renovar la generación de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel que conquistó dos Copas América.

. El comunicador explicó que la federación chilena busca alternativas para dirigir el próximo proceso mundialista y que el nombre del argentino comenzó a ganar fuerza ante las dificultades para contratar a Manuel Pellegrini, quien continúa vinculado al Real Betis. Flores también habló de las elecciones que tendrá la dirigencia del fútbol chileno el 19 de noviembre y de los problemas que enfrenta la selección para renovar la generación de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel que conquistó dos Copas América. La barra Fiebre Amarilla promovió un mensaje de convivencia entre aficionados durante el regreso de la Selección a Cali. Uno de sus integrantes explicó que la barra lleva diez años reuniendo seguidores de distintos equipos alrededor de la Selección Colombia y que nació de una iniciativa de fútbol en paz en Bogotá. También habló de los esfuerzos para reducir la violencia entre barras y señaló que los integrantes asistieron al Pascual Guerrero con prendas de la selección, independientemente de sus equipos habituales.

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