Colombia ya palpita su debut en la Copa del Mundo: 5 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 5 de jun, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de junio de 2026:
- El equipo de Gol Caracol realiza un cubrimiento especial desde México tras la llegada de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026.
- Análisis previo de la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior. Además, Roberto Peñaloza, exfutbolista, recordó la histórica final de 2004 disputada entre ambos equipos.
El exarquero Gastón Pezzuti también analizó lo que será la final y afirmó que si hay esperanza, el verdolaga puede remontar.
Escuche el programa completo aquí: