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Colombia ya palpita su debut en la Copa del Mundo: 5 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 5 de junio de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de junio de 2026:

  • El equipo de Gol Caracol realiza un cubrimiento especial desde México tras la llegada de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026.
  • Análisis previo de la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior. Además, Roberto Peñaloza, exfutbolista, recordó la histórica final de 2004 disputada entre ambos equipos.

  • El exarquero Gastón Pezzuti también analizó lo que será la final y afirmó que si hay esperanza, el verdolaga puede remontar.

    Escuche el programa completo aquí:

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