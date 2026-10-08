Copa América 2028 no será de 20 equipos: 8 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Royer Caicedo cerró su primera convocatoria con Colombia sin poder debutar . El defensor de 20 años contó que Lorenzo le pidió paciencia y que aprovechara la experiencia, mientras Jhon Lucumí también le aconsejó mantener los pies en la tierra y esperar su oportunidad. Caicedo aseguró que su paso por Bélgica le ha dado mayor madurez y liderazgo.

. El defensor de 20 años contó que Lorenzo le pidió paciencia y que aprovechara la experiencia, mientras Jhon Lucumí también le aconsejó mantener los pies en la tierra y esperar su oportunidad. Caicedo aseguró que su paso por Bélgica le ha dado mayor madurez y liderazgo. Atlético Nacional recibe al Deportes Tolima con Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez nuevamente disponibles tras regresar de la Selección . El conjunto paisa tendrá además un calendario muy apretado, con seis partidos entre el 14 y el 29 de octubre, mientras mantiene varios jugadores lesionados.

. El conjunto paisa tendrá además un calendario muy apretado, con seis partidos entre el 14 y el 29 de octubre, mientras mantiene varios jugadores lesionados. Millonarios enfrenta a Fortaleza con la necesidad de recuperarse después de tres partidos sin ganar. Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser convocado y aparece en el posible once titular, mientras Carlos Darwin Quintero también fue incluido pese a las fuertes críticas de los hinchas tras la eliminación en Copa. Millonarios tiene 21 puntos y necesita alrededor de ocho más para acercarse a la clasificación.

Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser convocado y aparece en el posible once titular, mientras Carlos Darwin Quintero también fue incluido pese a las fuertes críticas de los hinchas tras la eliminación en Copa. Millonarios tiene 21 puntos y necesita alrededor de ocho más para acercarse a la clasificación. La Copa América 2028 todavía no tiene confirmado un formato de 20 selecciones ni su sede en Estados Unidos . La versión surgió en medios estadounidenses y no corresponde a una decisión de CONMEBOL. El futuro del torneo dependerá de próximas reuniones entre dirigentes de FIFA y las confederaciones.

. La versión surgió en medios estadounidenses y no corresponde a una decisión de CONMEBOL. El futuro del torneo dependerá de próximas reuniones entre dirigentes de FIFA y las confederaciones. Dimayor respaldó las acciones de Independiente Medellín para identificar a los aficionados que lanzaron objetos contra Daniel Torres . El jugador de Santa Fe ya presentó denuncia ante la Fiscalía y la información recopilada por el club será utilizada para establecer responsabilidades por la agresión.

. El jugador de Santa Fe ya presentó denuncia ante la Fiscalía y la información recopilada por el club será utilizada para establecer responsabilidades por la agresión. La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial de Brasil. El equipo disputará dos amistosos ante Venezuela, el 10 y el 13 de octubre, mientras el sorteo del Mundial está previsto para el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

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