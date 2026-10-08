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Copa América 2028 no será de 20 equipos: 8 de octubre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este jueves.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:

  • Royer Caicedo cerró su primera convocatoria con Colombia sin poder debutar. El defensor de 20 años contó que Lorenzo le pidió paciencia y que aprovechara la experiencia, mientras Jhon Lucumí también le aconsejó mantener los pies en la tierra y esperar su oportunidad. Caicedo aseguró que su paso por Bélgica le ha dado mayor madurez y liderazgo.
  • Atlético Nacional recibe al Deportes Tolima con Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez nuevamente disponibles tras regresar de la Selección. El conjunto paisa tendrá además un calendario muy apretado, con seis partidos entre el 14 y el 29 de octubre, mientras mantiene varios jugadores lesionados.
  • Millonarios enfrenta a Fortaleza con la necesidad de recuperarse después de tres partidos sin ganar. Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser convocado y aparece en el posible once titular, mientras Carlos Darwin Quintero también fue incluido pese a las fuertes críticas de los hinchas tras la eliminación en Copa. Millonarios tiene 21 puntos y necesita alrededor de ocho más para acercarse a la clasificación.
  • La Copa América 2028 todavía no tiene confirmado un formato de 20 selecciones ni su sede en Estados Unidos. La versión surgió en medios estadounidenses y no corresponde a una decisión de CONMEBOL. El futuro del torneo dependerá de próximas reuniones entre dirigentes de FIFA y las confederaciones.
  • Dimayor respaldó las acciones de Independiente Medellín para identificar a los aficionados que lanzaron objetos contra Daniel Torres. El jugador de Santa Fe ya presentó denuncia ante la Fiscalía y la información recopilada por el club será utilizada para establecer responsabilidades por la agresión.
  • La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial de Brasil. El equipo disputará dos amistosos ante Venezuela, el 10 y el 13 de octubre, mientras el sorteo del Mundial está previsto para el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:

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