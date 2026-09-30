Cristiano abandonó la selección portuguesa: 30 septiembre 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



La Selección Colombia continúa su preparación para enfrentar a Paraguay este viernes en Nueva Jersey . Los 26 convocados están disponibles para Néstor Lorenzo; Gustavo Puerta regresó a la concentración después de viajar temporalmente a Colombia por el nacimiento de su hija. El equipo tendrá este jueves su último entrenamiento y atención a medios antes del partido.

. Los 26 convocados están disponibles para Néstor Lorenzo; Gustavo Puerta regresó a la concentración después de viajar temporalmente a Colombia por el nacimiento de su hija. El equipo tendrá este jueves su último entrenamiento y atención a medios antes del partido. Juan Guillermo Cuadrado fue silbado por la hinchada del Medellín y recibió una pancarta que lo señalaba de “traidor” en su regreso al Atanasio . El jugador aseguró que estaba agradecido de volver al estadio donde comenzó su carrera y explicó que intentó regresar al DIM, pero que nunca recibió una propuesta concreta antes de aceptar la opción de Millonarios. El partido finalizó 2-2 y Cuadrado disputó 59 minutos.

. El jugador aseguró que estaba agradecido de volver al estadio donde comenzó su carrera y explicó que intentó regresar al DIM, pero que nunca recibió una propuesta concreta antes de aceptar la opción de Millonarios. El partido finalizó 2-2 y Cuadrado disputó 59 minutos. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal antes del partido contra Dinamarca. Después de la rueda de prensa de Jorge Jesus, el delantero anunció que dejó el campamento tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa y afirmó que posteriormente contará las razones de su decisión. El técnico había explicado que Ronaldo no jugaría los encuentros frente a Noruega y Dinamarca, decisión que, según él, ya había sido acordada con el futbolista.

Después de la rueda de prensa de Jorge Jesus, el delantero anunció que dejó el campamento tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa y afirmó que posteriormente contará las razones de su decisión. El técnico había explicado que Ronaldo no jugaría los encuentros frente a Noruega y Dinamarca, decisión que, según él, ya había sido acordada con el futbolista. Sebastián Restrepo dejó la comisión técnica del arbitraje colombiano al considerar que no tenía la autonomía ni el respaldo institucional necesarios para ejercer el cargo . El exárbitro Wilmer Barahona vinculó su salida con las recientes denuncias sobre posibles intervenciones en las designaciones arbitrales y confirmó que se negó a retractarse por sus propios señalamientos sobre presuntos cobros a árbitros para recibir nombramientos.

. El exárbitro Wilmer Barahona vinculó su salida con las recientes denuncias sobre posibles intervenciones en las designaciones arbitrales y confirmó que se negó a retractarse por sus propios señalamientos sobre presuntos cobros a árbitros para recibir nombramientos. Atlético Nacional recibe esta noche a Junior con varias bajas. El verde paisa no tendrá, entre otros, a Andrés Reyes, Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango y Marlos Moreno, mientras James Rodríguez aparece como alternativa para ser titular. Junior llega con dos victorias consecutivas, recuperó a Luis Fernando Muriel para la convocatoria y necesita ganar siete de los diez partidos que le quedan para sostener sus opciones de clasificación.

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