Cristiano Ronaldo se retira de Portugal: 5 de noviembre de 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años vistiendo la camiseta nacional . El delantero se despidió mediante un emotivo mensaje en el que recordó su trayectoria y agradeció el respaldo de los aficionados. La decisión se da después de las diferencias con el entrenador Jorge Jesus por su participación en los partidos posteriores al Mundial.

. El delantero se despidió mediante un emotivo mensaje en el que recordó su trayectoria y agradeció el respaldo de los aficionados. La decisión se da después de las diferencias con el entrenador Jorge Jesus por su participación en los partidos posteriores al Mundial. William Amaral cuestionó la manera en que se manejó la despedida de Cristiano Ronaldo de Portugal . El entrenador portugués señaló que faltó sensibilidad por parte de los involucrados y consideró que la federación debió tener mayor capacidad para mediar entre el futbolista y Jorge Jesus. También explicó que la salida de una figura como Cristiano puede tener consecuencias deportivas y comerciales, aunque confía en que Portugal cuenta con jugadores para iniciar una nueva etapa.

. El entrenador portugués señaló que faltó sensibilidad por parte de los involucrados y consideró que la federación debió tener mayor capacidad para mediar entre el futbolista y Jorge Jesus. También explicó que la salida de una figura como Cristiano puede tener consecuencias deportivas y comerciales, aunque confía en que Portugal cuenta con jugadores para iniciar una nueva etapa. Jorge Carrascal despertó elogios en Brasil por una asistencia en la victoria de Flamengo y llegó a ser comparado con Zico . El colombiano protagonizó una jugada que terminó en gol de Pedro y recibió numerosos reconocimientos de los aficionados. Incluso, la cuenta del club brasileño compartió una imagen que lo relacionaba con el histórico exfutbolista.

. El colombiano protagonizó una jugada que terminó en gol de Pedro y recibió numerosos reconocimientos de los aficionados. Incluso, la cuenta del club brasileño compartió una imagen que lo relacionaba con el histórico exfutbolista. Millonarios y América de Cali empataron sin goles en El Campín y dejaron abierta la lucha por la clasificación a los cuadrangulares . El conjunto bogotano generó más oportunidades de gol, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Jean Fernandes. Alberto Gamero valoró el rendimiento de sus dirigidos, mientras que David González reconoció que el conjunto escarlata tuvo dificultades para superar la presión del rival. Con dos jornadas por disputar, Millonarios, Santa Fe, Medellín y Águilas Doradas todavía deben asegurar su presencia entre los ocho mejores.

. El conjunto bogotano generó más oportunidades de gol, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Jean Fernandes. Alberto Gamero valoró el rendimiento de sus dirigidos, mientras que David González reconoció que el conjunto escarlata tuvo dificultades para superar la presión del rival. Con dos jornadas por disputar, Millonarios, Santa Fe, Medellín y Águilas Doradas todavía deben asegurar su presencia entre los ocho mejores. Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe y aseguró su permanencia en la primera división del fútbol colombiano . Léider Berdugo anotó el gol de la victoria del conjunto motilón, que también mantiene posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares. La derrota profundizó el difícil momento de Santa Fe, que acumula tres partidos consecutivos sin marcar entre liga y copa. Además, con los resultados de la jornada, Jaguares quedó condenado al descenso junto a Boyacá Chicó y Atlético Nacional aseguró su clasificación a la Copa Libertadores de 2027 por la reclasificación.

. Léider Berdugo anotó el gol de la victoria del conjunto motilón, que también mantiene posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares. La derrota profundizó el difícil momento de Santa Fe, que acumula tres partidos consecutivos sin marcar entre liga y copa. Además, con los resultados de la jornada, Jaguares quedó condenado al descenso junto a Boyacá Chicó y Atlético Nacional aseguró su clasificación a la Copa Libertadores de 2027 por la reclasificación. La Selección Colombia prepara su convocatoria para los próximos compromisos frente a Chile, con posibles regresos y algunas ausencias . Jefferson Lerma podría volver a la lista de Néstor Lorenzo, mientras que Luis Díaz seguiría recuperándose de una lesión. También se discute la posibilidad de convocar a Sebastián Villa y Álvaro Montero, teniendo en cuenta los compromisos decisivos que ambos afrontan con Boca Juniors.

. Jefferson Lerma podría volver a la lista de Néstor Lorenzo, mientras que Luis Díaz seguiría recuperándose de una lesión. También se discute la posibilidad de convocar a Sebastián Villa y Álvaro Montero, teniendo en cuenta los compromisos decisivos que ambos afrontan con Boca Juniors. Boca Juniors concentra la mayor parte de las ventas de entradas para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla . Se reveló que de las 23.347 entradas vendidas hasta el momento, el 65,6 % han sido adquiridas por argentinos y el 25 % por colombianos. Los brasileños representan apenas el 6,7 % de los compradores. El encuentro entre Boca y Atlético Mineiro está programado para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano, donde se espera una importante presencia de aficionados del conjunto xeneize.

. Se reveló que de las 23.347 entradas vendidas hasta el momento, el 65,6 % han sido adquiridas por argentinos y el 25 % por colombianos. Los brasileños representan apenas el 6,7 % de los compradores. El encuentro entre Boca y Atlético Mineiro está programado para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano, donde se espera una importante presencia de aficionados del conjunto xeneize. Rafael Santos Borré tuvo pocos minutos en la victoria 2-0 de River Plate sobre Aldosivi, mientras Juan Sebastián Verón cuestionó el funcionamiento del VAR en Argentina. El delantero colombiano ingresó al minuto 81 y continúa buscando mayor protagonismo en su regreso al fútbol argentino. Por su parte, 'La Brujita', presidente de Estudiantes de La Plata, expresó inquietudes sobre la transparencia del sistema de videoarbitraje, que funciona desde una sede centralizada de la AFA.

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