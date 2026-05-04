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Definidos los equipos que disputarán los playoffs: 4 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 4 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 4 de mayo de 2026:

  • Se definieron los clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay.
  • Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, se refirió al cierre del semestre para el cardenal y de su próximo partido contra América.
  • Independiente Medellín confirmó la renuncia de su máximo accionista, Raúl Giraldo, tras los hechos ocurridos al finalizar el partido ante Águilas Doradas.

  • El defensor Brayan Carabalí habló de su presente en el Beitar Jerusalem y su experiencia en Israel.

    Escuche el programa completo aquí:

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