Definidos los equipos que disputarán los playoffs: 4 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 4 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 4 de mayo de 2026:
- Se definieron los clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay.
- Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, se refirió al cierre del semestre para el cardenal y de su próximo partido contra América.
- Independiente Medellín confirmó la renuncia de su máximo accionista, Raúl Giraldo, tras los hechos ocurridos al finalizar el partido ante Águilas Doradas.
El defensor Brayan Carabalí habló de su presente en el Beitar Jerusalem y su experiencia en Israel.
Escuche el programa completo aquí: