El caso Yhorman Hurtado llegará al TAS: 7 de septiembre del 2026, Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



Colombia derrotó 3-1 a Costa Rica en su estreno en el Mundial Femenino Sub-20 . La Selección remontó después de comenzar perdiendo y sumó sus primeros tres puntos en Polonia. Catalina Cortés marcó apenas un minuto después de ingresar, mientras Maithé López ya se incorporó al grupo y podrá estar frente a Portugal el próximo jueves.

. La Selección remontó después de comenzar perdiendo y sumó sus primeros tres puntos en Polonia. Catalina Cortés marcó apenas un minuto después de ingresar, mientras Maithé López ya se incorporó al grupo y podrá estar frente a Portugal el próximo jueves. El caso de Yhormar Hurtado podría terminar en el TAS y alterar la Liga Colombiana. Varios clubes buscan reclamar los puntos disputados frente al América de Cali después del fallo que determinó que el futbolista estaba correctamente inscrito, pero no podía ser utilizado. Entre los equipos involucrados aparecen Boyacá Chicó, Inter de Bogotá y Santa Fe, mientras Jaguares y Alianza también podrían sumarse.

y alterar la Liga Colombiana. Varios clubes buscan reclamar los puntos disputados frente al América de Cali después del fallo que determinó que el futbolista estaba correctamente inscrito, pero no podía ser utilizado. Entre los equipos involucrados aparecen Boyacá Chicó, Inter de Bogotá y Santa Fe, mientras Jaguares y Alianza también podrían sumarse. Nicolás Pimentel confirmó que Boyacá Chicó llevará al TAS el caso de Yhorman Hurtado . El presidente del club sostuvo que, por tratarse de una transferencia internacional, debía aplicarse la normativa de FIFA que permite registrar a un jugador en tres clubes durante una temporada, pero actuar únicamente con dos. Chicó buscará que le sean reconocidos los puntos del partido ante América y Pimentel aseguró que ya hay tres clubes dispuestos a avanzar con la reclamación.

. El presidente del club sostuvo que, por tratarse de una transferencia internacional, debía aplicarse la normativa de FIFA que permite registrar a un jugador en tres clubes durante una temporada, pero actuar únicamente con dos. Chicó buscará que le sean reconocidos los puntos del partido ante América y Pimentel aseguró que ya hay tres clubes dispuestos a avanzar con la reclamación. Falleció Jorge Enrique Bermúdez Melo, padre del ‘Patrón’ Bermúdez . El exdefensor disputó la mayor parte de su carrera con Deportes Quindío y también pasó por Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira. Fue recordado por su fortaleza dentro del campo y su carácter amable fuera de las canchas.

. El exdefensor disputó la mayor parte de su carrera con Deportes Quindío y también pasó por Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira. Fue recordado por su fortaleza dentro del campo y su carácter amable fuera de las canchas. José Mourinho cuestionó al VAR antes del estreno del Real Madrid en la Liga de Campeones. El portugués pidió una explicación por la decisión de no repetir el penalti ante Betis pese a la invasión de un jugador que posteriormente intervino en la acción. También reclamó por la amarilla recibida por Vinícius cuando, como capitán, se acercaba al árbitro.

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