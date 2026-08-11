El deporte colombiano se une tras terremoto: 11 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 11 de agosto de 2026:



El mundo del deporte continúa sumándose a las ayudas para las regiones afectadas por el terremoto. Jhon Arias puso a disposición recursos propios para enviar una aeronave con profesionales de la salud e insumos médicos al Chocó.

para las regiones afectadas por el terremoto. Jhon Arias puso a disposición recursos propios para enviar una aeronave con profesionales de la salud e insumos médicos al Chocó. Carlos Daniel Hidalgo, exjugador y actual entrenador de la categoría sub-17 del Deportivo Pasto, relató los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en Cali.

La Dimayor y la Conmebol aplazaron los partidos previstos en Colombia debido a la emergencia. Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, lamentó la tragedia y aseguró que el club buscará acompañar a los hinchas que ya habían viajado a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe. Eduardo Méndez, presidente del cuadro cardenal, respaldó la decisión de Conmebol y sostuvo que espera que el encuentro pueda disputarse posteriormente en El Campín.

y aseguró que el club buscará acompañar a los hinchas que ya habían viajado a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe. Eduardo Méndez, presidente del cuadro cardenal, respaldó la decisión de Conmebol y sostuvo que espera que el encuentro pueda disputarse posteriormente en El Campín. Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, habló sobre el difícil regreso del equipo a la capital risaraldense y las afectaciones que encontraron jugadores y miembros del cuerpo técnico.

y las afectaciones que encontraron jugadores y miembros del cuerpo técnico. Ronaldo Pájaro, jugador del Deportivo Cali, sufrió una luxofractura de codo y una fisura en el tobillo l uego de saltar desde un segundo piso durante el terremoto.

Richard Páez habló en Blog Deportivo después de dejar la dirección técnica del Cúcuta Deportivo y aseguró que su salida estuvo relacionada, además de los malos resultados, con amenazas contra su integridad.

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