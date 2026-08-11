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El deporte colombiano se une tras terremoto: 11 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 11 de agosto de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 11 de agosto de 2026:

  • El mundo del deporte continúa sumándose a las ayudas para las regiones afectadas por el terremoto. Jhon Arias puso a disposición recursos propios para enviar una aeronave con profesionales de la salud e insumos médicos al Chocó.
  • Carlos Daniel Hidalgo, exjugador y actual entrenador de la categoría sub-17 del Deportivo Pasto, relató los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en Cali.
  • La Dimayor y la Conmebol aplazaron los partidos previstos en Colombia debido a la emergencia. Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, lamentó la tragedia y aseguró que el club buscará acompañar a los hinchas que ya habían viajado a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe. Eduardo Méndez, presidente del cuadro cardenal, respaldó la decisión de Conmebol y sostuvo que espera que el encuentro pueda disputarse posteriormente en El Campín.
  • Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, habló sobre el difícil regreso del equipo a la capital risaraldense y las afectaciones que encontraron jugadores y miembros del cuerpo técnico.
  • Ronaldo Pájaro, jugador del Deportivo Cali, sufrió una luxofractura de codo y una fisura en el tobillo luego de saltar desde un segundo piso durante el terremoto.
  • Richard Páez habló en Blog Deportivo después de dejar la dirección técnica del Cúcuta Deportivo y aseguró que su salida estuvo relacionada, además de los malos resultados, con amenazas contra su integridad.

Escuche el programa completo aquí:

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